«دبي الدولي» يدشن أكبر متجر ليجو في العالم داخل مطار

المصدر: دبي - البيان

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افتتح مطار دبي الدولي، بالتعاون مع «لاجاردير ترافيل ريتيل» و«ليجو ترافيل ريتيل»، رسمياً، أكبر متجر ليجو داخل مطار في العالم، وذلك تزامناً مع الاحتفال بيوم الليجو العالمي.

صمم المتجر، الواقع في مبنى رقم 3 كونكورس B، على مساحة 190 متراً مربعاً، باستخدام قطع ومجسمات ليجو عملاقة، وتميز بمناطق تفاعلية لتحفيز الإبداع والمشاركة، حيث يوفر مساحة حيوية للمرح والإبداع واللعب تمكن الزوار من استكشاف الإمكانات اللانهائية التي يقدمها عالم ليجو.

وفور دخول الضيوف المتجر، تستقبلهم تجربة تفاعلية من خلال تمرير يدهم على ماسح ضوئي للمصغرات يبث الحياة في مجسمات الليجو المصغرة على الشاشة.

ويتميز المتجر كذلك بصندوق عرض رقمي يعمل بتقنية الواقع المعزز لعرض مجموعات الليجو، حيث يمكن لمرتادي المتجر وضع لعبة ليجو كريتور 3 في 1 أمام كاميرا الشاشة ليظهر رسم متحرك قصير للمجموعة مع أفكار ملهمة حول كيفية تنسيقها بأشكال مختلفة. يدعم صندوق الواقع المعزز الرقمي التزام العلامة التجارية بتعزيز المشاركة والتعليم.

وقال فاديم موتليك، الرئيس التنفيذي لشركة لاجاردير ترافيل ريتيل الإمارات: «يقدم المتجر الجديد تجربة رقمية ومادية من خلال دمج الابتكار واللعب والتكنولوجيا بسلاسة. وقد هدفنا من خلال هذا المتجر إلى إنشاء مساحة ممتعة تحفز الابتكار لدى المسافرين، وليس مجرد وجهة لتسوق أحدث مجموعات الليجو. لذا وظفنا فريقاً متخصصاً من عشاق الليجو والمبدعين الشغوفين لدعم وتفعيل رؤيتنا لتلك المساحة وخلق تجارب لا تنسى للمسافرين عبر مطار دبي الدولي».

وقال يوجين باري، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مطارات دبي: «من خلال افتتاح أكبر متجر ليجو في العالم في مطار، فإننا نقدم وجهة تسوق رائعة وممتعة في حد ذاتها. وتؤكد شراكتنا مع لاجاردير ترافيل ريتيل وليجو ترافيل ريتيل التزامنا في مطارات دبي في تعزيز تجربة السفر داخل المطار لضيوفنا بشكل عام، وتلبية احتياجات وتوقعات المسافرين المتغيرة من خلال الشراكات والتجارب المبتكرة». ويتميز المتجر بجدار من الفسيفساء يصور أفق دبي الأيقوني استغرق إنشاؤه 134 ساعة، ويتألف من 33219 قطعة بوزن 62 كيلو غراماً.

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