«دبي لصناعات الطيران» تؤجر 10 طائرات لـ«التركية»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «دبي لصناعات الطيران» أنها توصلت إلى اتفاق مع الخطوط الجوية التركية لتأجيرها 10 طائرات جديدة من طراز بوينغ 737-8، ومن المقرر تسليم الطائرات في عام 2025.

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: «يسعدنا أن نعمل على تعميق علاقتنا القوية بالفعل وطويلة الأمد مع الخطوط الجوية التركية، وتزويدهم بحل لمتطلبات أسطولهم المتزايدة عبر هذه الطائرات الموفرة للوقود، والمزودة بأحدث التكنولوجيا. ونشكر الخطوط الجوية التركية على ثقتها المستمرة بشركة دبي لصناعات الطيران». وتمتلك الشركة وتدير وتلتزم بامتلاك 96 طائرة من طراز 737 ماكس.

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