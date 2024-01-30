«الطيران المدني» تنظم ورشة لتطوير كفاءات التحقيقات بالحوادث الجوية

المصدر: دبي- البيان

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نظم قطاع التحقيقات في الحوادث الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني ورشة عمل لتطوير فرق العمل المعنية بالتعامل مع الحوادث الجوية وتعزيز جاهزيتها لمواجهة التحديات والمتغيرات المستقبلية. عُقدت الورشة في مركز «انطلاق» بدبي على مدار يومين، بحضور كابتن عائشة الهاملي المدير العام المساعد لقطاع التحقيقات بالحوادث الجوية بالهيئة وبمشاركة موظفي القطاع.

وأوضحت كابتن عائشة الهاملي، أن تطوير الكوادر البشرية المؤهلة يمثل إحدى الأولويات الرئيسية التي يحرص قطاع التحقيقات في الحوادث الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني على مواصلة تعزيزها، بما يخدم رؤية الهيئة في تطوير منظومة طيران مدني آمنة وتنافسية ومستدامة. وتابعت أن الورشة تعمل على تنمية مهارات التخطيط الاستباقي واستخدام أدوات استشراف المستقبل، لرفع جاهزية فريق تحقيقات الحوادث الجوية للتعامل مع مختلف التحديات والمتغيرات التي قد تطرأ مستقبلاً.

وأضافت إن الورشة تضمنت مراجعة شاملة لمبادرات ومشاريع القطاع خلال المرحلة الماضية لدراسة النتائج التي أسفرت عنها والبناء عليها خلال المرحلة المقبلة لمواصلة تطوير كفاءة وجودة منظومة التحقيقات بالحوادث الجوية بالدولة، مشيرة إلى أن هذه الورشة تشكل بداية لسلسلة من الورش التي سيقوم القطاع بتنظيمها بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.

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