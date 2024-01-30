«العربية» تطلق رحلات يومية مباشرة إلى كراكوف في بولندا

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت «العربية للطيران»؛ أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إطلاق رحلاتها المباشرة من الشارقة إلى مدينة كراكوف في بولندا. وستربط الرحلات المباشرة بين مطار الشارقة الدولي ومطار يوحنا بولس الثاني الدولي في كراكوف يومياً واعتباراً من 29 يونيو 2024.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»: «يمثل إطلاق الرحلات المباشرة بين الشارقة ومدينة كراكوف في بولندا إضافة هامة لشبكة وجهاتنا المتنامية، حيث تؤكد هذه الخطوة عزمنا مواصلة تزويد المسافرين بخيارات سفر مدفوعة بالقيمة المضافة وإلى وجهات عالمية جديدة ومتميزة».

وأضاف: «نحرص في (العربية للطيران) على توفير تجارب سفر معقولة التكلفة، وتزويد المسافرين بفرص استثنائية للسفر المتكرر بغرض الترفيه أو العمل. كما ونتطلع قدماً إلى الترحيب بالمسافرين على متن رحلاتنا الجديدة إلى مدينة كراكوف الساحرة والمعروفة بتاريخها الغني ومشهدها الثقافي الغني».

وتشغل «العربية للطيران» أسطولاً من طائرات ايرباص A320 وA321، وهي أحدث الطائرات ذات الممر الواحد وأكثرها مبيعاً في العالم. وتوفر مقصورة الطائرة راحة إضافية مع توفير أكبر مساحة بين المقاعد مقارنة في أي مقصورة اقتصادية. وقد تم تجهيز الطائرة بخدمة «SkyTime» المجانية للبث.

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