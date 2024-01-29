«العربية للطيران» تطلق رحلات يومية مباشرة إلى مدينة كراكوف البولندية

المصدر: وام

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أعلنت "العربية للطيران"، اليوم، عن إطلاق رحلاتها المباشرة من الشارقة إلى مدينة كراكوف في بولندا اعتباراً من 29 يونيو 2024 وستربط الرحلات المباشرة بين مطار الشارقة الدولي ومطار يوحنا بولس الثاني الدولي في كراكوف يومياً.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "العربية للطيران"، إن إطلاق الرحلات المباشرة بين الشارقة ومدينة كراكوف في بولندا يمثل إضافة مهمة لشبكة وجهاتنا المتنامية، حيث تؤكد هذه الخطوة عزمنا على مواصلة تزويد المسافرين بخيارات سفر مدفوعة بالقيمة المضافة وإلى وجهات عالمية جديدة ومتميزة.

وأضاف أن العربية للطيران تحرص على توفير تجارب سفر معقولة التكلفة وتزويد المسافرين بفرص استثنائية للسفر المتكرر بغرض الترفيه أو العمل كما تتطلع قدماً إلى الترحيب بالمسافرين على متن رحلاتها الجديدة الى مدينة كراكوف.

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