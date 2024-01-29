فنادق دبي تتصدر عالمياً في الإشغالات

المصدر: دبي - البيان

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كشفت بيانات مؤسسة «إس تي آر» المتخصصة في الأبحاث والاستشارات الفندقية أن دبي تصدرت المدن العالمية في الاشغال الفندقي خلال الفترة من 14 – 20 يناير الجاري بدعم من ارتفاع الطلب على السياحة الترفيهية.

وبحسب بيانات المؤسسة وصل متوسط اشغال الفنادق في الإمارة إلى 82.9% مع ذروة الطلب على الغرف خلال موسم الفعاليات الترفيهية والحفلات الفنية.

وأفادت البيانات بأن متوسط سعر الغرفة الفندقي في دبي بلغ 193 دولاراً (708.3 دراهم)، بزيادة 4.5% على أساس سنوي.

وأظهرت البيانات أن بكين جاءت في المركز الثاني من حيث معدلات الإشغال، وحلت سيدني في المركز الثالث ثم باريس في المركز الرابع، تليها لندن في المركز الخامس، ثم طوكيو وتورنتو ومدريد وبرلين وبوينس آيرس وروما على التوالي.

وكشفت العديد من التقارير العالمية المتخصصة أن قطاع السياحة في دبي واصل انتعاشه، كما واصل تجاوزه لمستويات أدائه المعهودة قبل تفشي جائحة «كوفيد 19» بدعم من الفعاليات الترفيهية والتسويقية والمعارض.

وحرصت دبي على تقديم قيمة مضافة لزوارها من كافة أنحاء العالم والارتقاء بالمقومات والأسس الكفيلة باستمرار هذا الأداء القوي لقطاع السياحة، بما يضمن لزوار دبي قضاء أوقات ممتعة خلال إقامتهم في دبي، وترسيخ مكانة الإمارة وجهة سياحية عالمية رائدة، وتحقيق أهدافها الطموحة في أن تصبح المدينة الأكثر استقطاباً للزوار الدوليين في العالم.

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