«دبي لصناعات الطيران» تؤجر 10 طائرات بوينغ 737-8 للخطوط الجوية التركية

المصدر: البيان

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أعلنت "دبي لصناعات الطيران" اليوم أنها توصلت إلى اتفاق مع الخطوط الجوية التركية لتأجيرها 10 طائرات جديدة من طراز بوينغ 737-8. ومن المقرر تسليم الطائرات في عام 2025.

وتعليقًا على الاتفاقية، قال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: "يسعدنا أن نعمل على تعميق علاقتنا القوية بالفعل وطويلة الأمد مع الخطوط الجوية التركية وتزويدهم بحلّ لمتطلبات أسطولهم المتزايدة عبر هذه الطائرات الموفرة للوقود والمزودة بأحدث التكنولوجيا. ونشكر الخطوط الجوية التركية على ثقتهم المستمرة بشركة دبي لصناعات الطيران ونتمنى لهم المزيد من النجاح مع الإضافات الجديدة لأسطولهم".

وتمتلك شركة دبي لصناعات الطيران حالياً وتدير وتلتزم بامتلاك ما مجموعة 96 طائرة من طراز 737 ماكس.

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