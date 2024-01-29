افتتاح أكبر متجر ليجو في العالم داخل مطار في مطار دبي الدولي

المصدر: البيان

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افتتح مطار دبي الدولي DXB، بالتعاون مع لاجاردير ترافيل ريتيل وليجو ترافيل ريتيل رسمياً أكبر متجر ليجو داخل مطار في العالم، وذلك تزامناً مع الاحتفال بيوم الليجو العالمي.

صُمم المتجر، الواقع في مبنى رقم 3 كونكورس B، على مساحة 190 متراً مربعاً، باستخدام قطع ومجسمات ليجو عملاقة، وتميز بمناطق تفاعلية لتحفيز الإبداع والمشاركة، حيث يوفر مساحة حيوية للمرح والإبداع واللعب تمكن الزوار من استكشاف الإمكانات اللانهائية التي يقدمها عالم ليجو.

يبدأ المرح فور دخول الضيوف المتجر، حيث تستقبلهم تجربة تفاعلية من خلال تمرير يدهم على ماسح ضوئي للمصغرات يبث الحياة في مجسمات الليجو المصغرة على الشاشة. ويمكن للزوار استكشاف تشكيلة واسعة من أحدث مجموعات الليجو، بالإضافة إلى المجموعات الأيقونية والنماذج المذهلة المعروضة في جميع أرجاء المتجر.

يتميز المتجر كذلك بصندوق عرض رقمي مثير يعمل بتقنية الواقع المعزز لعرض مجموعات الليجو، حيث يمكن لمرتادي المتجر وضع لعبة ليجو كريتور 3 في 1 أمام كاميرا الشاشة ليظهر رسم متحرك قصير للمجموعة مع أفكار ملهمة حول كيفية تنسيقها بأشكال مختلفة. يدعم صندوق الواقع المعزز الرقمي التزام العلامة التجارية بتعزيز المشاركة والتعليم.

من جهته قال فاديم موتليك، الرئيس التنفيذي لشركة لاغاردير ترافيل ريتيل الإمارات: "نحن سعداء بالافتتاح الرسمي لهذا المتجر الاستثنائي في مطار دبي الدولي، حيث تمكنا من خلال شراكتنا الاستراتيجية مع ليجو ترافيل ريتيل من تقديم تجربة مميزة وجديدة للمسافرين، مما يؤكد التزامنا بالارتقاء بتجربة السفر داخل المطار. يقدم المتجر الجديد تجربة رقمية ومادية من خلال دمج الابتكار واللعب والتكنولوجيا بسلاسة. وقد هدفنا من خلال هذا المتجر إلى إنشاء مساحة ممتعة تحفز الابتكار لدى المسافرين، وليس مجرد وجهة لتسوق أحدث مجموعات الليجو. لذا وظفنا فريقاً متخصصاً من عشاق الليجو والمبدعين الشغوفين لدعم وتفعيل رؤيتنا لتلك المساحة وخلق تجارب لا تنسى للمسافرين عبر مطار دبي الدولي".

وقال يوجين باري، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مطارات دبي: "من خلال افتتاح أكبر متجر ليجو في العالم في مطار، فإننا نقدم وجهة تسوق رائعة وممتعة في حد ذاتها. وتؤكد شراكتنا مع لاغاردير ترافيل ريتيل وليجو ترافيل ريتيل التزامنا في مطارات دبي في تعزيز تجربة السفر داخل المطار لضيوفنا بشكل عام، وتلبية احتياجات وتوقعات المسافرين المتغيرة من خلال الشراكات والتجارب المبتكرة".

صمم فريق ليجو بمهارة احترافية المتجر لخلق احساس فريد يجذب المسافرين، إذ يتميز المتجر بجدار من الفسيفساء يصور أفق دبي الأيقوني استغرق إنشاؤه 134 ساعة، ويتألف من 33219 قطعة بوزن 62 كيلو غراما.

ولإكمال هذا التصميم المميز يعرض المتجر شخصية ربان ليجو ثلاثية الأبعاد بارتفاع يصل لأكثر من 190 سم، صممها فريق ليجو ببراعة واستغرق أنشاؤها نحو 180 ساعة باستخدام 45033 قطعة بوزن 134 كيلو غراما. وتوفر هذه المجسمات الرائعة خلفية مثالية لالتقاط الصور.

وقالت أنيت روزندال، رئيس تطوير تجارة التجزئة في مجال السفر في ليجو ترافيل ريتيل: "يسعدنا أن نرحب بمتجر ليجو الجديد في مطار دبي الدولي، ونهنئ شريكنا لاغاردير ترافيل ريتيل بالافتتاح الرسمي. يُعد هذا المتجر أكبر متاجر ليجو داخل مطار على الإطلاق، بما يتوافق مع الأهمية الاستراتيجية والجغرافية التي يتمتع بها المطار في المنطقة. تتمثل مهمتنا في إلهام بناة الغد، لذا يقدم متجر ليجو الاستثنائي تجربة فريدة تسمح لجميع المسافرين بالتفاعل مع علامتنا التجارية وتعزيز الإبداع والخيال، وبالتالي خلق تجربة ممتعة لا تنسى".

واحتفالاً باليوم العالمي لليجو وافتتاح المتجر بشكل رسمي في مطار دبي الدولي DXB، سيتاح للمسافرين عبر كونكورس B خلال الفترة من 25 إلى 28 يناير فرصة التعرف على مسيرة ربان ليجو. ولإضفاء المزيد من البهجة على الحدث، سيتم توزيع أكثر من 1000 هدية على المسافرين خلال هذه الفترة.

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