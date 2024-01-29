حرة مطار الشارقة تجذب «توكاي أوبتيكال» اليابانية لصناعة العدسات الطبية

المصدر: الشارقة - البيان

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استقطبت هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي شركة «توكاي أوبتيكال» اليابانية المتخصصة في صناعة العدسات الطبية، وذلك بعد توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين. وبموجب المذكرة، قامت شركة «توكاي أوبتيكال» باستئجار مستودع بمساحة إجمالية وصلت إلى نحو 4,300 قدم مربعة.

وجرت مراسم توقيع مذكرة التفاهم بين هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي وشركة «توكاي أوبتيكال» اليابانية في مقر الهيئة بحضور سعود المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، وكيرت لوريدان، الرئيس التنفيذي لشركة «توكاي أوبتيكس» في بلجيكا، وأحد مالكي أسهم شركة «توكاي أوبتيكال» في اليابان، وذلك بحضور مسؤولين ومديرين من الجانبين.

وجاء انضمام شركة «توكاي أوبتيكال» اليابانية، التي تأسست في العام 1939 وتمتلك أكثر من 1,100 موظف في مجموعة الشركة حول العالم، إلى المنطقة الحرة بمطار الشارقة الدولي، لتكون قاعدة تنطلق منها للتوسع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وتعتبر شركة «توكاي أوبتيكال» ضمن قائمة أفضل 5 مصنعي عدسات طبية حول العالم.

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