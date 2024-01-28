21 % نمو رحلات «فلاي دبي» خلال 2023 إلى 108.8 آلاف رحلة

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

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شغّلت «فلاي دبي» 108.78 آلاف رحلة إلى نحو 120 وجهة حول العالم، خلال العام الماضي، مقارنة بـ 89.83 ألف رحلة شغلتها الشركة في 2022، بنمو 21%، بحسب بيانات مؤسسة «أو إيه جي» المتخصصة في تزويد بيانات المطارات وشركات الطيران.

وأظهرت البيانات أن الرحلات المجدولة لـ «فلاي دبي»، توزعت بين 9620 رحلة في ديسمبر، و8995 رحلة في نوفمبر، و9256 رحلة في أكتوبر، و9149 رحلة في سبتمبر، و9891 رحلة في أغسطس، و9747 رحلة في يوليو، و8743 في يونيو، و8737 رحلة في مايو، و8674 في أبريل، و9083 رحلة في مارس، و8056 في فبراير، و8836 في يناير.

ويأتي الارتفاع المتسارع في أعداد رحلات فلاي دبي، إلى نشاط حركة السفر على الوجهات التي تعمل عليها، ومنذ بداية عام 2023، أضافت فلاي دبي أكثر من 20 وجهة إلى شبكتها المتنامية، مع إطلاق رحلاتها إلى كرابي وباتايا في تايلاند، وميلانو - بيرغامو في إيطاليا، والقاهرة، وبوزنان في بولندا، في حين بدأت رحلاتها إلى مومباسا في كينيا، اعتبارًا من 17 يناير الجاري.

ومن المقرر أن تبدأ رحلاتها إلى كل من ولانكاوي وبينانغ في ماليزيا، اعتبارًا من 10 فبراير المقبل.

وتضم شبكة فلاي دبي اليوم أكثر من 120 وجهة في 54 دولة، يخدمها أسطول حديث وفاعل، يضم 84 طائرة من طراز بوينغ 737. وستواصل الناقلة استلام المزيد من الطائرات، مع تنامي شبكة وجهاتها، وتعزيز كوادرها العاملة، مع استمرار حملات التوظيف لجذب أفضل المواهب.

ونقلت فلاي دبي أكثر من 4.5 ملايين مسافر عبر شبكتها خلال الصيف الماضي، بزيادة 30%، مقارنة بـ 2022. وانضمت 13 طائرة من «بوينغ 737 ماكس» إلى الأسطول في 2023، ما أسهم في تدعيم توسعات الناقلة وزيادة رحلاتها.

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