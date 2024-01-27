أكبر سفينة سياحية في العالم تبدأ رحلتها الأولى من ميناء ميامي بولاية فلوريدا

المصدر: ا ب

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تبدأ أكبر سفينة سياحية في العالم رحلتها الأولى يوم السبت بالانطلاق من ميناء ميامي بولاية فلوريدا.

تغادر سفينة "أيقونة البحار"، التابعة لشركة "رويال كاريبيان إنترناشيونال"، والتي يبغ طولها من مقدمتها الى مؤخرتها حوالي 365 مترا، جنوب فلوريدا في أول رحلة لها عبر الجزر الاستوائية، والتي تستغرق سبعة أيام.

تواجد أسطورة كرة القدم، ليونيل ميسي، وزملاؤه في فريق إنتر ميامي على متن السفينة يوم الثلاثاء الماضي للاحتفال باقتراب أول رحلة سياحية لها.

قال جيسون ليبرتي، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة رويال كاريبيان، هذا الأسبوع "سفينة أيقونة البحار تعد تتويجا لأكثر من 50 عاما من الحلم والابتكار والانغماس في هذه المهمة لتقديم أفضل تجارب العطلات في العالم بطريقة مسؤولة".

وأضاف "ستغير هذه السفينة الوضع الراهن في خطط السفر العائلي إلى الأبد، وستحقق أحلام الحصول على عطلة رائعة لجميع الأعمار على متن سفينة".

عند كشف النقاب عن "أيقونة البحار" لأول مرة في أكتوبر عام 2022، حفزت السفينة "أكبر يوم وأسبوع" في حجز العطلات في تاريخ شركة رويال كاريبيان منذ تأسيسها قبل 53 عاما.

تنقسم "أيقونة البحار" إلى ثمانية مناطق وتتكون من 20 طابقا.

تضم السفينة 6 منزلقات مائية، وسبعة حمامات سباحة، وحلبة للتزلج، ومسرحا، وأكثر من 40 مطعما.

تستطيع السفينة استيعاب ما يصل إلى 7600 راكب بأقصى طاقتها، بالإضافة إلى 2350 من أفراد الطاقم.

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