مجموعة الإمارات تحطم رقماً قياسياً عالمياً في صحراء دبي

المصدر: البيان

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تدفّق مئات من موظفي مجموعة الإمارات إلى صحراء دبي هذا الأسبوع ليسجلوا بنجاح رقماً قياسياً جديداً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية لأكبر عدد من الجنسيات في حصة يوغا. وشهد الحدث، الذي نُظّم مع مطلع العام الجديد بمبادرة صحية فريدة، مشاركة موظفين من 144 جنسية في التحدي عند غروب الشمس.

وأظهرت المبادرة التنوع الغني ضمن مجموعة الإمارات، التي تضم قوة عاملة تزيد على 110 آلاف موظف. وبالإضافة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ودول المنطقة بشكل عام، شارك ممثّلون عن دول بعيدة في هذا الحدث، مثل تشيلي وبيرو والمكسيك وسانت كيتس ونيفيس وهندوراس ومنغوليا وتونغا وجزر الباهاما.

وأقيم الحدث في مخيم الليسيلي الواسع، الذي تديره شركة "المغامرات العربية"، إحدى العلامة التجارية لمجموعة الإمارات، وشهد محاولة تسجيل رقم قياسي عالمي في الصحراء لأول مرة، ما وفر فرصة فريدة للمشاركين.

وكان الرقم القياسي السابق قد تحقق عام 2023 في مدينة نيويورك في حديقة مقر الأمم المتحدة بمشاركين من 135 جنسية مختلفة.

وقال أوليفيه غرومان، نائب رئيس أول الموارد البشرية في مجموعة الإمارات: "نحتفل اليوم بالتنوع الذي يميّز مجموعة الإمارات، ذلك أن دبي وجهة مرغوبة وشهيرة عالمياً بجاذبيتها كمكان للعيش والعمل والاستثمار، ونحن فخورون بتمثيل شركة وطنية متعددة الجنسيات بكل ما تعنيه الكلمة من معنى".

وأضاف: "في هذا الحدث الذي حطم الرقم القياسي، مثّل مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمون فيها من مختلف البلدان والأدوار داخل مجموعة الإمارات، بما في ذلك طاقم طيران الإمارات، وموظفو دناتا لعمليات المطار، ومرشدو رحلات السفاري في المغامرات العربية، وخبراء دناتا للسفريات، وغيرهم. وأكد الحدث، الذي جاء في إطار جهودنا المستمرة لتعزيز ثقافة الصحة داخل مؤسستنا، التزامنا برفاه جميع العاملين في مجموعة الإمارات. وسوف يليه مزيد من أنشطة وفعاليات اللياقة البدنية والصحة والرفاهية العامة في عام 2024".

وقدّم حصة اليوغا، التي حطمت الرقم القياسي، موظفون من مجموعة الإمارات الذين تدربوا أيضاً كممارسين لهذه الرياضة الروحية. كما عقد أحد كبار المستشارين بوحدة علم النفس في المجموعة ومدرس معتمد للصحة العقلية جلسة لتشجيع الحفاظ على الصحة العقلية في العام الجديد. واعتلى أحد أعضاء فريق مجموعة دناتا للسفريات منصة منسق الأغاني في الحفل لتقديم موسيقى هادئة، إلى جانب زميل آخر عزف على الإيقاع مقطوعات غالباً ما ترتبط بالتأمل والشفاء.

وتم تصنيع سجادات اليوغا المستدامة للمشاركين من الفلين القابل للتحلل، في حين زُوّد الجميع بقوارير مياه قابلة لإعادة الاستخدام، وذلك انطلاقاً من التزام مجموعة الإمارات بتنظيم حدث خالٍ من النفايات.

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