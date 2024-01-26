السياحة في أسبوع.. المؤتمرات والمعارض تضع الإمارات على مشارف موسم استثنائي

المصدر: وام

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تشهد دولة الإمارات زخما استثنائيا في المعارض والمؤتمرات المتخصصة التي تسهم في تعزيز الأداء الإيجابي المتصاعد للقطاع السياحي وترسيخ مكانة الدولة كوجهة عالمية رائدة لسياحة الأعمال والترفيه.

وبرزت خلال الأسبوع الجاري مجموعة من المعطيات والأرقام تشير إلى ازدهار سياحة الأعمال في الإمارات، وتأثيرها الكبير في رفع أعداد الزوار القادمين إلى الدولة وتصاعد عدد الرحلات الجوية منها وإليها، وزيادة معدلات إشغال الفنادق، إلى جانب دورها المؤثر في حركة التسوق.

معارض ومؤتمرات

استضافت العاصمة أبوظبي فعاليات معرضي ومؤتمر الأنظمة غير المأهولة "يومكس" والمحاكاة والتدريب "سيمتكس" بمشاركة قياسية بلغت أكثر من 214 من كبريات الشركات المحلية والعالمية المتخصصة، تمثل أكثر من 35 دولة.

بدوره سجل معرض "عالم القهوة 2024"، الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي، إقبالًا واسعًا من الزوّار والمهتمّين بصناعة القهوة ومنتجاتها، حيث اجتذب الحدث خلال أيامه الثلاثة أكثر من 13 ألف زائر متخصص، بنمو بلغت نسبته 30% عن العام الماضي.

وشكل المعرض منصّة رائدة جمعت المزارعين والتجّار والمصنّعين والموزّعين والشركات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المقاهي والمحامص والفنادق ومحبي ومتذوّقي القهوة والباريستا من 51 دولة، وشهد مشاركةً أكثر من 1650 شركة وعلامة تجارية متخصصة في صناعة القهوة محليًا وإقليميًا وعالميًا.

وفي الشارقة، اختتم معرض "إيكرس" فعالياته محققا صفقات عقارية بقيمة إجمالية تجاوزت ملياراً و400 مليون درهم، وسط إقبال جماهيري كثيف من قبل المواطنين والمقيمين والمستثمرين ورجال الأعمال من داخل وخارج الإمارات والمؤسسات العقارية الخاصة والعامة.

الحصة الأكبر

توقعت شركة "ويجو"، المتخصصة في قطاع خدمات السفر والحجوزات عبر الإنترنت أن تواصل سياحة الأعمال في الإمارات زخمها القوي خلال العام الجاري، بما يرسخ المكانة الكبيرة التي تتمتع بها الدولة كأحد أبرز وأكبر الأسواق التي تقود انتعاش سفر الأعمال بالشرق الأوسط.

وأفادت الشركة بأن سياحة الأعمال في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية تستحوذ على الحصة الأكبر حالياً من سوق منطقة الشرق الأوسط، التي تعد واحدة من أسرع مناطق العالم نموا في هذا المجال.

ووفقاً لتوقعات مجلس السفر والسياحة العالمي، نما حجم الإنفاق على سياحة الأعمال من السياح الدوليين والمحليين في دولة الإمارات بنسبة 6.5% خلال العام الماضي، ليرتفع إلى 33.7 مليار درهم مقارنة مع 31.6 مليار درهم عام 2022.

349 استضافة

فازت دبي بـ 349 عطاء لاستضافة فعاليات ومؤتمرات أعمال خلال العام 2023، بزيادة قدرها 49% مقارنة بالعام 2022؛ لتسجل بذلك إنجازاً جديداً يضاف إلى سجلها الحافل، وتلك نتيجة للجهود المستمرة لـ "فعاليات دبي للأعمال"، المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات في دبي.

وعلى الرغم من أن بعض هذه الفعاليات تم عقدها في العام الماضي، فإن العديد من الفعاليات التي تم الفوز بها سوف تقام خلال السنوات المقبلة حتى عام 2029.

"نُحب سماءنا"

أطلقت الهيئة العامة للطيران المدني، نُسخة جديدة من حملة "نُحب سماءنا"، وهي الحملة الوطنية التوعوية الأكبر لقطاع الطيران المدني الإماراتي، التي تمتد على مدار 12 شهراً.

وتحمل هذه النسخة من الحملة شعار "اكتشف جوهر الطيران"، وتهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى الجمهور حول مختلف جوانب قطاع الطيران المدني، ومنها الاشتراطات والضوابط المتعلقة بالأمن والسلامة داخل المطارات وعلى متن الطائرات، إضافة إلى التركيز على الفرص الوظيفية المتاحة في مجال الطيران.

جزيرة ياس

سجلت جزيرة ياس في أبوظبي مستويات أداء مميزة خلال عام 2023 تعد الأعلى في تاريخها من حيث عدد الزوّار ونسب إشغال الفنادق، حيث ارتفعت نسبة الزيارات للجزيرة بنسبة 88% مقارنة بعام 2022، فيما بلغت نسبة الإشغال الفندقي 80% في المتوسط،

في حين شهد فصل الصيف زيادة زيارات المدن الترفيهية بنسبة 85%، تزامنا مع وصول متوسط الإشغال الفندقي إلى 90%.

وفي هذا السياق أكد بيتر فان دير تشانس المدير التنفيذي ونائب رئيس المنظمة الدولية للوجهات والمدن الترفيهية (إيابا) في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، أن إنفاق الزوّار في المدن والمرافق الترفيهية بالإمارات، بلغ أكثر من 4 مليارات دولار (14.7 مليار درهم) خلال عام 2022 وحده، في الوقت الذي شهد فيه الإنفاق نمواً ملموساً خلال العام الماضي، وفقا لإحصاءات أولية.

الناقلات الوطنية

تعتزم مجموعة "ويز إير" العالمية زيادة أسطولها عالمياً بواقع 35 طائرة خلال العام الجاري لتلبية الطلب المتزايد على السفر الجوي لا سيما الطيران منخفض التكلفة.

وأفاد جوزيف فارادي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، لوكالة أنباء الإمارات "وام"، بأن الكثير من الطائرات الجديدة ستدخل الخدمة خلال الفترة المقبلة، إذ ستتسلم الشركة خلال السنوات الست المقبلة أكثر من 300 طائرة جديدة ليتجاوز عدد طائراتها 500 في 2030.

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ن جانبها أعلنت العربية للطيران عن إطلاق رحلاتها المباشرة من الشارقة إلى العاصمة اليونانية أثينا ابتداءً من 28 يونيو 2024 مما يؤكد التزام الشركة بتعزيز خيارات السفر الجوي معقول التكلفة حول العالم.

وستنطلق الخدمة الجديدة بمعدل 4 رحلات أسبوعيا، ما يوفر للمسافرين خيارات سفر جوي مباشرة بين المدينتين العريقتين.

بدورها أعلنت طيران الإمارات عزمها تشغيل رحلة أسبوعية خامسة على خط دبي - ريو دي جانيرو- بوينس آيرس، وذلك اعتباراً من 7 ديسمبر 2024.

سياحة الطعام

أكدت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في التقرير الثاني لقطاع المأكولات والمطاعم في دبي الذي أطلقته مؤخراً، على مكانة الإمارة المتنامية كوجهة عالمية رائدة في سياحة الطعام، مشيرة إلى زيادة الأشخاص الذين يرتادون المطاعم في دبي بنسبة 61%، فضلاً عن زيادة نسبة رضا الزوار الدوليين عن مستوى الخدمة مقابل المال الذي توفره المطاعم التي ارتفعت من 54% في عام 2022 إلى 66% في عام 2023.

مهرجانات

حافظت المهرجانات التراثية والثقافية على زخمها خلال الأسبوع الجاري الذي شهد اختتام فعاليات الدورة الخامسة والعشرين من مهرجان الفنون الإسلامية في الشارقة، التي استمرت 40 يوماً بمشاركة فنانين من دول العالم المختلفة، فيما تتواصل في أبوظبي فعاليات مهرجان الشيخ زايد، ومهرجان الحصن، اللذين يستقطبان أعدادا كبيرة من الزوار وينقلانهم في رحلة شيقة عبر الزمن لاستكشاف إرث الآباء والأجداد.

بدوره ينظم مهرجان الظفرة، مسابقات تراثية متنوعة في ميدان الفعاليات المصاحبة، وميدان سباق الهجن وسوق الظفرة التراثي، إلى جانب مزاينة الإبل والعديد من الفعاليات الشيقة للزوار وضيوف مدينة زايد في منطقة الظفرة.

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