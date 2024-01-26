«العربية للطيران» تطلق رحلات مباشرة بين الشارقة وأثينا

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت «العربية للطيران»، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إطلاق رحلاتها المباشرة من الشارقة إلى العاصمة اليونانية أثينا ابتداءً من 28 يونيو 2024.

وستنطلق الخدمة الجديدة بمعدل 4 رحلات أسبوعياً، مما يوفر للمسافرين خيارات سفر جوي مباشرة بين المدينتين العريقتين. ومن خلال هذه الإضافة الجديدة إلى شبكة وجهاتها، تهدف «العربية للطيران» إلى المساهمة في دعم حركة السياحة والسفر بين البلدين .

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»: « تؤكد هذه الخطوة التزامنا الدائم بتزويد المسافرين بخيارات سفر سلسة ومدفوعة بالقيمة المضافة. ونتطلع قدماً إلى الترحيب بالمسافرين على متن رحلاتنا لاستكشاف روائع مدينة أثينا».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز