«ويز إير»: 35 طائرة جديدة تدخل الخدمة 2024

المصدر: دبي -وام

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تعتزم مجموعة ويز إير العالمية زيادة أسطولها عالمياً بواقع 35 طائرة خلال العام الجاري لتلبية الطلب المتزايد على السفر الجوي لا سيما الطيران منخفض التكلفة.

وأفاد جوزيف فارادي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ويز إير، لوكالة أنباء الإمارات «وام»، بأن الكثير من الطائرات الجديدة ستدخل الخدمة خلال الفترة المقبلة، إذ ستستلم الشركة خلال السنوات الست المقبلة أكثر من 300 طائرة جديدة ليتجاوز عدد طائراتها 500 في 2030، معبراً عن ثقته بأن جزءاً كبيراً من أسطول الطائرات الجديد هذا سيكون في منطقة الشرق الأوسط، وفي الإمارات العربية المتحدة.

وقال «في الوقت الحالي لدينا 12 طائرة متمركزة في أبوظبي، وخطة ويز إير أبوظبي هي أن تصبح شركة طيران تضم 50 طائرة في أبوظبي خلال السنوات الأربع إلى الخمس المقبلة». وأشار إلى أنهم نقلوا في ويز إير أبوظبي أكثر من 3 ملايين مسافر في عام 2023، وإلى أن هذا الرقم يمكن أن يرتفع بسهولة إلى 10 ملايين مسافر في السنوات الأربع أو الخمس المقبلة.

وقال فارادي «السنة المالية على وشك الانتهاء في 31 مارس، وتبدو شركة ويز إير في مركز قوي، لقد أعدنا الربحية لهذا العام، وعدنا ليس فقط إلى الكفاءة الاقتصادية، ولكن أيضاً إلى الكفاءة التشغيلية القريبة من مستويات ما قبل جائحة كورونا».

وأشار إلى أن أعمالهم نمت بنسبة 20% في 2023 مقارنة بالعام السابق، و50% مقارنة بما كانت عليه في عام 2020، لافتاً إلى أن هذا الأداء يجعلها من أسرع شركات الطيران نمواً على الإطلاق.

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