تعليق خطط توسع إنتاج طائرات «بوينغ ماكس 737»

المصدر: (واشنطن - وكالات)

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علقت إدارة الطيران الفدرالية خطط شركة بوينغ بالتوسع في إنتاج طائرتها 737 ماكس، كما مهدت الطريق لعودة طائرة ماكس 9 إلى الخدمة في الأيام المقبلة. وتأتي خطوة استئناف تشغيل ماكس 9 المرتقبة، بعد نحو 3 أسابيع من حادث سقوط جزء من جسم طائرة من الطراز ذاته تابعة لشركة ألاسكا أيرلاينز.

وقال مدير إدارة الطيران الفدرالية مايكل ويتكر: دعوني أكون واضحاً.. هذه لن تكون عودة الأعمال كالمعتاد بالنسبة لبوينغ. لن نوافق على أي طلب من الشركة بالتوسع في الإنتاج أو إضافة خطوط إنتاجية بالنسبة لـ737 ماكس حتى نصبح راضين عن أن المشاكل المتعلقة بمراقبة الجودة.

في الوقت التي تسعى فيه الشركة لزيادة إنتاج أفضل طائراتها من حيث المبيعات. وأفادت إدارة الطيران الفدرالية بأنها وافقت على تعليمات التفتيش لطائرة ماكس 9، إذ كانت تنتظر الخطوط الجوية الموافقة لمراجعة أسطولها من أجل إعادة تلك الطائرات إلى الخدمة. وكانت إدارة الطيران الفدرالية قد طالبت بخروج طائرات 737 ماكس 9 من الخدمة بعد الحادث المتعلق بألاسكا، لكن الشركة أعلنت أنها ستعيد الطائرات إلى الخدمة بداية من الجمعة.

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