مطار دبي يحلّق بحفلات زواج غير تقليدية

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلن مطار دبي الدولي عن تقديمه تجربة خطوبة فريدة من نوعها بطريقة غير تقليدية، حيث سيتحول سقف مطار دبي الدولي إلى منصة تعلن بداية القصة والارتباط.

وأكد المطار أنه، لن تقتصر مفاجأة طلب الزواج على ذلك، إذ سيفوز المحظوظان بعد إتمام الزواج بفرصة الإقامة لليلة واحدة في جناح خاص في فندق مطار دبي الدولي. ويمكن للراغبين من الاستفادة من هذه الفرصة مشاركة قصتهم للتأهل للحصول على فرصة عبر البريد الإلكتروني socialmedia@dubaiairports.ae، ليتم اختيار القصة الفائزة.

وتقتصر المشاركة على المقيمين في الإمارات أو المسافرين الذين يغادرون من مطار دبي الدولي من مبنى المسافرين 3 يوم 10 فبراير قبل الساعة الخامسة مساءً. وسيكون آخر موعد لإرسال المشاركات 30 يناير الجاري.

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