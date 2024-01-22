«ماكسمس للطيران» تتطلع لشراء طائرات «أنطونوف 178» للشحن

المصدر: أبوظبي - البيان

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تتطلع شركة «ماكسمس للطيران» ومقرّها أبوظبي، للاستحواذ على عدّة طائرات شحن من طراز «أنطونوف - 178»، بحسب ما أكّد موقع «سي إتش آفييشن» المتخصص في صناعة الطيران والسفر. وكشف الموقع أنَّ شركة الطيران من المتوقع أن تقدم طلباً إلى شركة تصنيع الطائرات الأوكرانية أنطونوف، بنهاية يناير الجاري، أو أوائل فبراير المقبل.

وأوضح الموقع أنَّ الشركة الإماراتية ستكون الأولى التي تحصل على صفقة من هذا النوع الجديد نسبيّاً، وذلك بعد إلغاء شركة الطيران الآذرية «سيلك واي إيرلاينز» طلبها في عام 2018، وإلغاء القوات الجوية البيروفية طلبها للشركة في 2020.

مذكرة تفاهم

وكان المهندس محمد إبراهيم القاسمي الرئيس التنفيذي لشركة ماكسمس للطيران، وقّع مذكرة تعاون مع الشركة الأوكرانية مؤخراً، لكن الاتفاقية بينهما غير ملزمة، وسط توقعات بإجراء مزيد من المفاوضات بين الشركتين، بحسب موقع «سي إتش آفييشن».

وشهدت شركة ماكسمس للطيران نمواً كبيراً في الطلب على خدمات طائراتها بعد انتهاء فترة الجائحة، وخاصة بعد تركيزها على عمليات الحمولات المتخصصة، أو المنتجات كبيرة الحجم كما تُعدّ رحلات الإغاثة الإنسانية أيضاً جزءاً أساسياً من عمليات ماكسمس، إذ تعد الشركة شريكاً لدعم الإغاثة لجمعية الهلال الأحمر الإماراتي، التي شهدت نقل مساعدات غذائية وأدوية جواً إلى لبنان والأردن للاجئين النازحين بسبب الأوضاع في سوريا.

الطائرة الجديدة

ويمكن لطائرة أنطونوف 178، أن تصل إلى مسافة 3680 كيلومتراً، بحمولة نحو 10 أطنان، لكن حمولتها القصوى تبلغ نحو 18 طناً كما أنّها توصف بأنّها أفضل بديل لطائرات الشحن «An-12»، و«An-32»، و«An-26»، والتي استوحي تصميمها من «An-158»، ومن المتوقّع تسليم «An-178» أواخر 2025-2026.

وتعتبر ماكسمس للطيران التي بدأت أعمالها في عام 2005 من دولة الإمارات شركة متخصصة في مجال النقل الجوي للبضائع الضخمة إضافة إلى البضائع الخطرة والحيوانات.

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