فلاي دبي تطلق رحلاتها إلى مومباسا في كينيا

المصدر: البيان

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دشنت فلاي دبي رسميا رحلاتها المباشرة الى مدينة مومباسا الكينية لتصبح بذلك اول ناقلة وطنية تشغل رحلات مباشرة الى هذه المدينة بواقع أربع رحلات اسبوعيا. وهبطت الرحلة الافتتاحية للناقلة في 17 يناير في مطار مومباسا الدولي لترتفع شبكة فلاي دبي في أفريقيا إلى 12 وجهة في 11 دولة.

واستقبلت الرحلة الافتتاحية FZ 1289 القادمة من مطار دبي الدولي برشاشات المياه التقليدية لحظة هبوطها في مطار موي الدولي. وكان في استقبال الرحلة الافتتاحية وفد رفيع المستوى يضم سعادة عبد الصمد شريف ناصر محافظ مومباسا الكينية ومعالي اونيسيموس موركومين، وزير الطرق والمواصلات بالإضافة إلى ممثلين من السياحة في كينيا وهيئة المطارات الكينية. وكان على متن الرحلة وفد فلاي دبي برئاسة سودهير سريداران، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية (الإمارات العربية المتحدة، دول مجلس التعاون الخليجي، شبه القارة الهندية وإفريقيا) في فلاي دبي.

مع بدء الرحلات إلى مومباسا، أصبحت فلاي دبي أول ناقلة من دولة الإمارات العربية المتحدة تسير رحلات مباشرة من دبي إلى المدينة الساحلية في جنوب شرق كينيا.

وفي المؤتمر الصحفي قال سودير سريداران، نائب الرئيس الأول للعمليات التجارية (الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي وشبه القارة الهندية وإفريقيا) في فلاي دبي: "تعكس رحلة فلاي دبي الافتتاحية إلى مومباسا التزامنا بمواصلة تعزيز شبكتنا في أفريقيا وتوفير الراحة لمسافرينا ومزيد من خيارات السفر الملائمة إلى واحدة من الوجهات الأكثر جاذبية في شرق أفريقيا.

واضاف "انطلاق عملياتنا سيخدم الجالية الكينية في الإمارات ويعزز من حركة التجارة بين بلدينا ويعطي المسافرين من دولة الإمارات ومن جميع أنحاء شبكة فلاي دبي المتنامية خيارات السفر لاستكشاف أفضل المعالم السياحية في كينيا.

ومن جهته قال سعادة اونري أوجوي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة المطارات الكينية: "يعد هذا اليوم علامة بارزة في مشهد الطيران المتنامي باستمرار في بلدنا. رحلات فلاي دبي إلى مطار موي الدولي لا يعزز التواصل بين بلدينا فحسب، بل يمثل أيضا شهادة على الشراكة الحيوية والمتنامية بين كينيا والإمارات العربية المتحدة.

واضاف "لطالما كان مطار موي الدولي بمثابة بوابة إلى شرق أفريقيا لتعزيز النمو الاقتصادي والسياحي والتبادل الثقافي. ومع إطلاق فلاي دبي لرحلاتها، فإننا نفتح أبواباً جديدة من الفرص لتعزيز علاقاتنا وتسهيل حركة التجارة والخبرات بين بلدينا".

نمت شبكة فلاي الى 123 وجهة في 54 دولة يخدمها أسطول حديث يتألف من 84 طائرة بوينغ 737. أضافت فلاي دبي وجهات القاهرة وكرابي وميلانو وباتايا وبوزنان إلى شبكتها في عام 2023 وستبدأ خدماتها اليومية إلى لانكاوي وبينانغ في ماليزيا في 10 فبراير 2024.

تشمل شبكة فلاي دبي في أفريقيا أديس أبابا، الإسكندرية، أسمرة، القاهرة، دار السلام، جيبوتي، عنتيبي، هرغيسا، جوبا، مقديشو، مومباسا وزنجبار.

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