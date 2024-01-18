منح 70 فندقاً ختم دبي للسياحة المستدامة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي عن منح ختم دبي للسياحة المستدامة لـ 70 فندقاً في مختلف أنحاء الإمارة، لتكريم الفنادق الأكثر التزاماً بمعايير الاستدامة الـ 19 المعتمدة من قبل الدائرة. وتقود دبي مدن المنطقة في اعتماد معيار استدامة ضمن نظامها لتصنيف الفنادق، ما يساهم في تعزيز مكانتها كإحدى وجهات السياحة المستدامة الرائدة عالمياً.

وتم إطلاق المبادرة في 2023، الذي صادف عام الاستدامة في دولة الإمارات وشهد استضافتها مؤتمر الأطراف "كوب 28" في مدينة إكسبو دبي، حيث تسعى إلى دعم فنادق دبي في تحقيق أهدافها للاستدامة من خلال الالتزام بمعايير الاستدامة الشاملة لدى الدائرة، والتي تتضمن الإدارة المستدامة، ومقاييس الأداء، وتدريب الموظفين على الاستدامة، وتأسيس لجنة إدارة الاستدامة، والمشاركة في المبادرات الحكومية المستقبلية، وتوعية النزلاء، وتنظيم الفعاليات الخضراء، وتطبيق أنظمة إدارة الطاقة، وخطة إدارة الطاقة، والمسؤولية المجتمعية للمجتمعات المحلية.

ونظمت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي حفل توزيع الجوائز في فندق "سوفيتل دبي ذا أوبيليسك" لتكريم الفنادق التي حصلت على الختم، وذلك بحضور نخبة من المدراء التنفيذيين في قطاع الضيافة، إلى جانب مسؤولين من الدائرة. حيث قام سعادة عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري؛ يرافقه يوسف لوتاه، رئيس لجنة الاستدامة البيئية والمسؤولية المجتمعية في دائرة الاقتصاد والسياحة دبي بتسليم الجوائز إلى ممثلي الفنادق الفائزة.

السياحة البيئية

ويعكس الحصول على الختم مدى الالتزام الراسخ للفنادق الـ 70 بتنفيذ الممارسات والأنشطة المستدامة، ومواكبة تطلعات الشركاء في قطاع السفر، إلى جانب الأعداد المتزايدة من السياح المهتمين بالسياحة البيئية والإقامة في الفنادق المستدامة.

ويشمل ختم دبي للسياحة المستدامة ثلاث فئات، هي الذهبية والفضية والبرونزية، حيث تم تحديد الفنادق الفائزة وفق مستوى الامتثال الذي أظهرته عبر عملية تقييم شاملة من قبل لجنة تضم أبرز المتخصصين في القطاع، بمن فيهم السيدة سميرة الريس، مدير أول السياسات والاستراتيجيات للتنمية المستدامة في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي؛ والدكتورة حصة جعفر الجوي، مديرة قسم الدراسات والأنظمة في بلدية دبي؛ والدكتورة نسيم محمد رفيع، مديرة إدارة الصحة والسلامة في بلدية دبي؛ ووهيب الكمالي، رئيس قسم تنسيق الشؤون البلدية لدى وزارة التغير المناخي والبيئة؛ وممثلاً عن هيئة كهرباء ومياه دبي؛ وإبراهيم الزعبي، الرئيس التنفيذي للاستدامة – مجموعة ادنوك ورئيس المجلس العالمي لأهداف التنمية المستدامة رقم 13 والمختص بالتغير المناخي؛ ونيكولاس ماير، مدير مركز التميز العالمي للسياحة والضيافة في شركة برايس ووترهاوس كوبرز، بما يضمن كفاءة وسلامة الإجراءات المتبعة لاختيار الفنادق، لا سيما مع اعتماد معايير مستمدة من أفضل الممارسات العالمية.

وتهدف هذه المبادرة إلى تحفيز جهود القطاع السياحي في دعم استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، وتنسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة لتصبح واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية للعمل والترفيه، والمدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة على مستوى العالم.

الحياد الكربوني

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: "انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في ترسيخ مكانة المدينة كوجهة مستدامة رائدة عالمياً وإحراز التقدم في المساعي الأوسع لتحقيق الحياد الكربوني في دولة الإمارات، تقوم دبي بدور محوري في تعزيز الوعي والتثقيف وتقديم الدعم وإتاحة الفرص لتطوير الممارسات السياحية المسؤولة في المدينة. ويمثل تقديم الدفعة الأولى من ختم دبي للسياحة المستدامة محطة مهمة في مسيرتنا المشتركة، ونتوجه بالتهنئة إلى الفنادق الفائزة ونثمن جهودها المبذولة".

وأضاف: "في هذا الإطار، نحرص على دعم القطاع من خلال العديد من المبادرات والمشاريع التي تساهم بتحقيق أهدافنا المشتركة. ويعكس إطلاق ختم دبي للسياحة المستدامة التزامنا بالتعاون مع الأطراف المعنية لوضع أعلى المعايير وتكريم الناجحين في تحقيقها. ونتطلع إلى تعزيز مكانة دبي كوجهة سياحية مستدامة من خلال التطوير المستدام لختم دبي للسياحة المستدامة وجميع المبادرات الحالية والمرتقبة".

تطور مستمر

وقال يوسف لوتاه، رئيس لجنة الاستدامة البيئية والمسؤولية المجتمعية في دائرة الاقتصاد والسياحة دبي: "بلغ عدد الفنادق الحائزة على ختم دبي للاستدامة في النسخة الأولى 70 فندقاً، مما يعكس حرص قطاع الفنادق في دبي على الالتزام بمتطلبات الاستدامة الـ 19 المعتمدة لدينا ويمنحنا منصة رائدة لتحقيق مزيد من التقدم في الأعوام المقبلة. كما يدل ذلك على التطور المستمر للقطاع في الإمارة، حيث يسلط الضوء على مدى وعي المشغلين والتزامهم بتعزيز ممارسات السياحة المستدامة، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة".

وأضاف قائلاً: "إننا نرى أن جميع المنشآت الفندقية التي تقدمت بطلب الحصول على الختم هي فنادق فائزة لأنها أظهرت رغبة صادقة في الانطلاق برحلة التحول نحو الاستدامة. ونحن نشجع جميع الفنادق التي لم تتقدم هذا العام على إعادة تقييم ممارساتها في مجال الاستدامة والانضمام إلى شركائها في القطاع ليحصلوا على إحدى فئات ختم دبي للسياحة المستدامة في عام 2024".

وأشار إلى أن هذا الاعتماد يعكس مجدداً حرص دبي على مواصلة ريادة الممارسات المستدامة ووضع معيار عالمي جديد للتميز في الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.

وأردف: "تشكل هذه المبادرة خطوة مهمة نحو تحقيق هدفنا الاستراتيجي في جعل دبي الوجهة المفضلة للمسافرين الباحثين عن تجارب الاستدامة الأكثر تميزاً. ونحرص على دعم الشركات وتشجيعها على الالتزام بممارسات مبتكرة صديقة للبيئة والحد من البصمة الكربونية، في سبيل حماية البيئة وتعزيز النمو المستدام، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الرؤية المستقبلية لقطاع السياحة والتزامه بحماية البيئة، والجمع بين الازدهار الاقتصادي والمسؤولية البيئية".

صلاحية الختم

ويشكل ختم دبي للسياحة المستدامة أحدث مبادرة ضمن استراتيجية الاستدامة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وتستمر مدة صلاحية الختم لعام واحد. كما تم إطلاق نسخة جديدة ومحدّثة من "أداة احتساب الكربون"، وهي منصة تتيح للشركاء وأصحاب المنشآت الفندقية تحديد مستويات استهلاك الطاقة لإدارتها بكفاءة وفق الممارسات البيئية التي تتماشى مع متطلبات الاستدامة، بالإضافة إلى مبادرة "دبي تبادر" للاستدامة، التي تم إطلاقها في فبراير 2022 وتشجع على استخدام قوارير المياه القابلة لإعادة التعبئة من خلال 50 محطة لتعبئة مياه الشرب مجاناً في مواقع مختلفة من الإمارة. كما أطلقت مبادرة دبي تبادر مشروع "مشدّ دبي" في ديسمبر 2023، أحد أكبر مشاريع الشعاب البحرية في العالم، ويندرج في إطار جهود دبي لزيادة المخزون السمكي وتحقيق الأمن الغذائي وتمكين عمليات الصيد المستدام. كما يلعب المشروع دوراً محورياً في الحد من الانبعاثات الكربونية وزيادة التنوّع البيولوجي في الحياة الفطرية البحرية.

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