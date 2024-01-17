مطار دبي الدولي الأكبر عالمياً في السعة المقعدية

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

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تربع مطار دبي الدولي على قائمة أكبر المطارات العالمية في إجمالي السعة المقعدية على الرحلات الدولية والمحلية المجدولة خلال شهر يناير الجاري وذلك للمرة الأولى في تاريخه متجاوزا مطار أتلانتا هارتسفيلد- جاكسون الدولي، بحسب بيانات مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المتخصصة في بيانات شركات الطيران والمطارات.

ووفقاً لبيانات المؤسسة، بلغ إجمالي عدد المقاعد المجدولة على رحلات الطيران عبر مطار دبي الدولي خلال يناير الجاري أكثر من 5.033 ملايين مقعد مجدول، ليأتي في المركز الأول عالميا مرتفعا 3 مراكز في قائمة أكبر المطارات مقارنة مع مستويات 2019.

وكشفت البيانات أن مطار دبي الدولي تجاوز للمرة الأولى مطار أتلانتا هارتسفيلد- جاكسون الدولي الذي سجل 4.723 ملايين مقعد مجدول وهو أقل بنحو 309.7 آلاف مقعد مقارنة مع مطار دبي الدولي، وهو الامر الذي جاء بدعم من توسع الناقلات الوطنية واستقطاب شركات طيران جديده، ونشاط الحركة السياحية والتجاري والاقتصادية في دبي.

وأظهرت البيانات أنه وللشهر الثالث منذ منتصف العام الماضي بات حجم السعة المقعدية على الرحلات في مطار دبي الدولي يتخطى حاجز الـ5 ملايين شهرياً، في وقت يواصل فيه (المطار) تسجيل معدلات نمو قوية في ظل زيادة عدد الرحلات الجوية، وافتتاح المزيد من المحطات الجديدة مع تشغيل المزيد من شركات الطيران لرحلاتها من وإلى المطار.

وبحسب البيانات حل مطار طوكيو الدولي «هانيدا» في المركز الثالث عالمياً من حيث السعة المقعدية الإجمالية بـ 4.58 ملايين مقعد، يليه مطار جوانزو الدولي بنحو 4.05 ملايين مقعد مجدول ثم مطار هيثرو في لندن في المركز الخامس بـ 4.02 ملايين مقعد ثم مطار دالاس فورت ورث في المركز السادس بـ 3.92 ملايين مقعد.

وأظهرت البيانات أن مطار شنغهاي بودونغ الدولي حل في المركز السابع من حيث أكبر المطارات العالمية في اجمالي حجم السعة المقعدية بـ 3.89 ملايين مقعد مجدول، ثم جاء مطار «دنفر» في المركز الثامن مسجلاً 3.788 ملايين مقعد. أما مطار «استنبول» الذي جاء في المركز التاسع سجل 3.783 ملايين مقعد ثم جاء مطار بكيين بـ 3.779 ملايين مقعد مجدول.

ويأتي تصدر مطار دبي للمطارات العالمية على الرغم من اعتماده الأساسي على الرحلات الدولية في حين أن المطارات الأخرى تعتمد على الرحلات الدولية والمحلية وهو الأمر الذي يعكس حجم الإنجاز الذي وصل اليه مطار دبي للمرة الأولى.

الرحلات الدولية

أما على صعيد الرحلات الدولية واصل مطار دبي الدولي، الاحتفاظ بمركزه الأول في العالم، بوصفه أكبر مطار دولي في السعة المقعدية المجدولة على الرحلات الدولية المغادرة خلال يناير الجاري 2023.

وحل مطار «لندن هيثرو» في المركز الثاني، تلاه مطار سيؤول الكوري ثم مطار سنغافورة في المركز الرابع، ومطار استنبول ثم مطار أمستردام الهولندي.

وتمثل السعة المقعدية المجدولة لشركات الطيران، مؤشراً على حركة السفر الجوي في المطارات، والتي تعتمد عليها المطارات في معرفة حجم الأعمال باتجاه نقطة معينة في العالم. وتضع شركات الطيران جداول لرحلاتها الجوية بين محطاتها ومطار دبي الدولي مقدماً كل شهر.

وتوقعت مؤسسة مطارات دبي استمرار انتعاش حركة المسافرين خلال العام الجاري بدعم من توسع الناقلات الوطنية واستقطاب شركات طيران جديده وزيادة التدفقات السياحية.

وتواصل مطارات دبي تعاونها الحثيث مع الجهات المعنية لتعزيز تجربة المسافرين في المستقبل، انطلاقاً من مكانة دبي بصفتها أبرز الوجهات من حيث معدل إنفاق الزوار الدوليين، بإجمالي 29.4 مليار دولار، فضلاً عن مكانتها بين أكثر الوجهات اعتماداً على الحلول التقنية المتطورة.

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