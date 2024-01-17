دبي لصناعات الطيران تعلن تأجير طائرتين من طراز 72- ATR 600 لشركة FLY91

المصدر: البيان

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دبي لصناعات الطيران تعلن تأجير طائرتين من طراز ATR 72-600 لشركة FLY91، وسيجري تسليم الطائرتين خلال عام 2024 لتصبحا أول طائرتين تدخلان أسطول FLY91.

وتعد FLY91 شركة طيران إقليمية تسعى إلى تحسين الترابط الجوي بين مدن المستوى الثاني والثالث في مختلف أنحاء الهند. وقد عمل فريق من الخبراء المتمرسين في القطاع على تأسيس شركة FLY91 المدعومة بالتمويل الاحترافي والتي تطمح إلى جعل السفر الجوي في متناول كل مواطني الهند. وتنعكس تلك الرؤية في اختيارها تشكيل أسطولها من طائرات 72-600 ATR، مما يعد يضمن عمليات فعالة ومستدامة من معظم المطارات الإقليمية في الدولة.

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: "يسعدنا التوصل إلى هذه الاتفاقية مع شركة FLY91 كأول مؤجر تشغيلي لها، بما يعزز رؤيتها الرامية إلى تحسين الترابط الإقليمي في الهند. ونشكر FLY91 على ثقتها في دبي لصناعات الطيران ونتطلع إلى تعميق هذه العالقة مستقبلاُ".

وقال مانوج شاكو، الرئيس التنفيذي لشركة FLY91 :" يشهد قطاع الطيران في الهند توسعاً غير مسبوق، وتتشرف FLY91 بالمساهمة في قصة النمو هذه. ونحن ملتزمون بدعم مسيرة التنمية في الدولة من خلال تعزيز الترابط الجوي، إذ نهدف للوصول إلى المدن غير المخدمة في الهند. ومع استعدادنا للانطلاق، ينصب تركيزنا على توفير رحالت جوية آمنة وموثوقة ومريحة لعمالئنا، ويسعدنا عقد هذه الشراكة مع دبي لصناعات الطيران ضمن تلك المسيرة الواعدة، كما نشكرهم لتأكيدهم مجددا على دعمهم لرؤية FLY91 الهادفة إلى تعزيز الطيران الإقليمي في البلاد".

وتمتلك دبي لصناعات الطيران وتدير حالياً 66 طائرة من طراز 72-600 ATR.

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