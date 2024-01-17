السفر الجوي يبلغ في نوفمبر الماضي %99 من مستويات 2019

المصدر: جنيف - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» عن بيانات أداء السفر الجوي لشهر نوفمبر 2023، والتي أظهرت ارتفاع مستويات الطلب على السفر الجوي خلال هذه الفترة لتصل إلى 99% من المستويات المسجلة في عام 2019. وارتفع إجمالي حركة السفر الجوي، الذي يُقاس بإيرادات الركاب لكل كيلومتر، بنسبة 29.7% في نوفمبر 2023 مقارنة مع الشهر ذاته من العام السابق، بينما وصل إلى 99.1% من المستويات المسجلة في نوفمبر 2019.

وزادت حركة السفر الدولية بنسبة 26.4% مقارنة بشهر نوفمبر 2022، وواصلت منطقة آسيا والمحيط الهادئ تسجيل أقوى النتائج على أساس سنوي (+63.8%)، في الوقت الذي أظهرت فيه جميع المناطق تحسناً مقارنة بالعام السابق. ووصلت إيرادات الركاب لكل كيلومتر للرحلات الدولية في شهر نوفمبر 2023 إلى 94.5% من مستويات نوفمبر 2019.

وانتعشت حركة السفر الداخلية في نوفمبر 2023 بنسبة 34.8% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق، وارتفع إجمالي الحركة في نوفمبر 2023 بنسبة 6.7% عن مستوى الشهر نفسه في عام 2019. وشهدت الصين نمواً قوياً بواقع 272%، حيث تعافت من قيود السفر التي فرضتها الجائحة العالمية والتي كانت لا تزال سارية قبل عام. وارتفعت حركة المسافرين المحلية في الولايات المتحدة بنسبة 9.1% مقارنة بشهر نوفمبر 2019، بفضل الإقبال الكبير على السفر خلال إجازة عيد الشكر.

وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي: «نقترب أكثر من أي وقت مضى من تجاوز مستويات الذروة في السفر الجوي المسجلة في عام 2019. ونشهد مستويات إقبال جيدة على الرغم من الصعوبات الاقتصادية. ولا يزال السفر الدولي أقل بنسبة 5.5% من مستويات ما قبل الجائحة العالمية، لكن هذه الفجوة تتقلص بسرعة، حيث تواصل الأسواق المحلية منذ أبريل الماضي تسجيل مستويات أعلى من مستويات ما قبل الأزمة».

أسواق السفر العالمية

وحققت شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ زيادة بنسبة 63.8% في حركة المسافرين خلال شهر نوفمبر 2023 قياساً بالشهر ذاته من العام السابق، لتسجل المعدل الأعلى على أساس سنوي بين جميع المناطق. كما زادت السعة بنسبة 58.0% وعامل الحمولة بواقع 2.9 نقطة مئوية إلى 82.6%.

وسجلت شركات الطيران الأوروبية زيادة بنسبة 14.8% في حركة المسافرين في نوفمبر 2023 مقارنة بالشهر ذاته من عام 2022. في حين ارتفعت السعة بنسبة 15.2% وانخفض عامل الحمولة بواقع 0.3 نقطة مئوية إلى 83.3%.

وحققت شركات الطيران في الشرق الأوسط ارتفاعاً بنسبة 18.6% في حركة المسافرين في نوفمبر 2023 مقارنة بالشهر ذاته من عام 2022. وارتفعت السعة في نوفمبر بنسبة 19.0% قياساً بالفترة ذاتها من العام السابق، وانخفض عامل الحمولة بواقع 0.2 نقطة مئوية إلى 77.4%.

وشهدت شركات الطيران في أمريكا الشمالية تحسناً بنسبة 14.3% في حركة المسافرين مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز