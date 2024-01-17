البندقية تبدأ بيع تذاكر دخول للربيع والصيف للحد من السياحة المفرطة

المصدر: روما - أ ف ب

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بدأت بلدية البندقية في إيطاليا، أمس، ببيع تذاكر دخول بخمسة يورو، وهي ضريبة ستطبق في الربيع والصيف على السياح القادمين ليوم واحد إلى المدينة، التي تعاني مساوئ موجات السياحة الجماعية.

على مدى 29 يوماً في الفترة الممتدة بين أبريل و14 يوليو، التي تسجل أكبر عدد من الزوار سيجب على السياح اليوميين شراء تذكرة للدخول إلى المدينة القديمة بين الساعة الثامنة والنصف صباحاً، والرابعة من بعد الظهر. مع ذلك ستُعطى الكثير من الاستثناءات لا سيما للذين تقل أعمارهم عن 14 عاماً، والطلاب وعناصر قوات الأمن، ولم يُحدد حد أقصى لعدد الزوار في إطار هذا البرنامج، الذي أقر العام الماضي.

ويكمن الهدف الرئيسي من الإجراء، الذي أعلنته البلدية في سبتمبر، في ثني الزائرين الوافدين ليوم واحد عن المساهمة في ازدحام المدينة المشهورة في كل أنحاء العالم بأعمالها الفنية وجسورها وقنواتها. وقال رئيس البلدية لويجي برونيارو «البندقية هي المدينة الأولى بالعالم، التي تطبق هذا النظام، والذي يمكن أن يكون بمثابة مثال للمدن الهشة الأخرى.. التي تحتاج للحماية»، وأضاف أنها «ليست ثورة، بل هي الخطوة الأولى في نظام ينظم وصول الزوار، الذين يأتون نهاراً ليوم واحد».

وأفلتت البندقية بصعوبة في منتصف سبتمبر من إدراجها ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي المهدد بالخطر، مع أن خبراء المنظمة أوصوا في يوليو بتصنيفها كذلك، معتبرين أن الإجراءات التي اتخذتها إيطاليا حتى الآن «غير كافية» لمكافحة تدهور الموقع.

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