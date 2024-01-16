38 مليون ليلة فندقية قضاها 15.37 مليون زائر لدبي خلال 11 شهراً

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

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أظهرت بيانات صادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي أن إجمالي عدد الليالي الفندقية التي قضاها 15.37 مليون زائر في دبي وصل إلى 38.01 مليون ليلة خلال أول 11 شهر من العام الماضي، وبنسبة نمو بلغت 20% في عدد الزوار و12% في عدد الليالي.

وكشفت البيانات أن أعداد الزوار في دبي خلال الفترة من يناير الى نهاية نوفمبر 2023 تجاوز مستويات ما قبل الجائحة بزيادة 2.4% حيث استقبلت الإمارة 15 مليون زائر خلال نفس الفترة من العام 2019.

الغرف الفندقية

وبحسب البيانات بلغ حجم السعة الفندقية في الإمارة 149.68 ألف غرفة من مختلف الفئات، ضمن 820 فندقاً ومنشأة للشقق الفندقية بنمو 3% في عدد الغرف الفندقية و 3% في عدد الفنادق مقارنة مع نفس الفترة من العام 2022، حيث استحوذت فنادق 5 نجوم على 34% من إجمالي عدد الغرف بـ 51.4 ألف غرفة ضمن 156 فندقاً، ووصل عدد الفنادق من فئة 4 نجوم إلى 190 فندقاً تضم 42.6 ألف غرفة فندقية، بينما وصل عدد الفنادق من فئة نجمة إلى 3 نجوم 278 فندقاً تضم نحو 29.25 ألف غرفة فندقية، فيما بلغ عدد منشآت الشقق الفندقية المتوسطة 111 منشأة تضم 12.57 ألف شقة بينما بلغ عدد منشآت الشقق الفندقية الفاخرة 85 منشأة تضم 13.71 ألف شقة.

ووفقاً للبيانات، بلغ متوسط العائد للغرفة الفندقية 394 درهماً، فيما وصل متوسط السعر 510 درهما.

الاشغال

وخلال أول 11 شهر من العام الماضي وصل معدل إشغال الفنادق والشقق الفندقية إلى 77% مقارنة مع 73% خلال نفس الفترة من العام 2022، حيث سجلت الشقق الفندقية المتوسطة أعلى معدل بلغ 82%، مقابل 80% للشقق الفخمة، تلتها الفنادق من فئة 4 نجوم التي حققت متوسط اشغال بلغ 78% ثم الفنادق الصغيرة والمتوسطة من فئة نجمة واحدة إلى 3 نجوم بنسبة 77%، فيما حققت الفنادق من فئة 5 نجوم معدلات إشغال بلغت 75%.

مناطق

وعلى صعيد المناطق الجغرافية، أظهرت الإحصاءات أن أوروبا الغربية جاءت في المركز الأول من حيث مصدر الزوّار إلى دبي، مستحوذة على نسبة 19% من إجمالي عدد الزوّار خلال الفترة بين يناير ونوفمبر 2023، مسجلة نحو 3 ملايين سائح دولي، تلتها منطقة جنوب آسيا بنحو 18%، بمعدل وصل إلى 2.75 مليون زائر دولي، واستحوذت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي على 16% من إجمالي عدد السياح وبنحو 2.43 مليون سائح.

وبحسب البيانات الرسمية استحوذت روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية على حصة بلغت 13% من عدد السياح مسجلة أكثر من مليوني سائح دولي إلى دبي، ونسبة بلغت 12% لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمعدل وصل إلى 1.9 مليون سائح، واستحوذت دول شمال وجنوب شرق آسيا على حصة بلغت 9% من الإجمالي مسجلة نحو 1.3 مليون سائح دولي، في حين وصل إجمالي أعداد السياح الدوليين من الأميركتين إلى أكثر من مليون سائح دولي مستحوذة على 8% من إجمالي العدد، مقابل حصة بلغت 4% لأفريقيا بمعدل وصل إلى نحو 650 ألف زائر، في ما استحوذت منطقة "أسترالاسيا" على نسبة بلغت نحو 2% وبمعدل 305 آلاف سائح دولي.

وأظهرت البيانات الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي تسارع خطوات المدينة نحو تعزيز الزخم السياحي القوي، بما يسهم في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والرامية إلى ترسيخ مكانة دبي لتصبح واحدة من أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.

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