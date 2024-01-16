إجراءات جديدة من «بوينغ» لضمان جودة «ماكس»

المصدر: (واشنطن - رويترز)

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ذكر رئيس قسم الطائرات التجارية في شركة بوينغ، أمس، أن الشركة ستضيف المزيد من عمليات فحص الجودة لطائرة 737 ماكس بعد وقوع حادث انفصال جزء من جسم طائرة من هذا الطراز تابعة لشركة (ألاسكا إيرلاينز) في وقت سابق من هذا الشهر. وقال ستان ديل، رئيس شركة بوينغ للطائرات التجارية في رسالة إلى الموظفين، إن الشركة سترسل أيضاً فريقاً إلى الشركة الموردة (سبيريت إيروسيستمز) التي تقوم بصنع وتركيب الجزء الذي انفصل من الباب في الحادث.

وتأتي الإجراءات الجديدة من بوينغ بعد أن مددت إدارة الطيران الاتحادية يوم الجمعة قراراً بتمديد حظر تحليق 171 طائرة من طراز بوينغ ماكس 9 إلى أجل غير مسمى لإجراء فحوصات جديدة للسلامة. وقالت إدارة الطيران الاتحادية إنها لن تنظر في النتائج، ولن تحدد مدى سلامة الطائرات للسماح باستئناف الطيران، إلا بعد فحص 40 طائرة.

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