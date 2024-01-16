15.3 مليون مسافر عبر مطار الشارقة في 2023

المصدر: الشارقة – البيان

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أعلنت هيئة مطار الشارقة الدولي، عن نتائج العام 2023 وذلك ضمن إطار أجندة الاجتماع السنوي للإدارة العليا للمطار، والذي أقيم في حديقة بحيص الجيولوجية في منطقة المدام بالشارقة.

وصرّحت الهيئة بأن عدد المسافرين عبر مطار الشارقة تجاوز 15,3 مليون مسافر منذ بداية عام 2023، مقارنةً بـ13,1 مليون مسافر في العام الماضي، بنسبة نمو تجاوزت 17 %، كما ارتفعت حركة الطائرات لتسجل أكثر من 98 ألف رحلة، مقارنةً بـ87 ألف رحلة خلال عام 2022، بنسبة زيادة تجاوزت 12 %، بينما بلغ إجمالي حجم الشحن الذي تم مناولته عبر مطار الشارقة خلال العام 2023 أكثر من 141 ألف طن.

وتمت إضافة 7 وجهات جديدة لرحلات المسافرين شملت مدينة كوالالمبور في ماليزيا، ومدينة كازان وسمارا في روسيا، ومدينة لار في إيران، ومدينة إندور في الهند، ومدينة بانكوك وبوكيت في تايلاند. إضافة لثلاث وجهات جديدة للشحن الجوي، تضمنت هيوستن في الولايات المتحدة، ومدينة كيغالي في رواندا، ومدينة ناسيك في الهند.

وقال علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي: «تعكس هذه الأرقام الإيجابية مكانة مطار الشارقة وإمكانياته المتميزة في تقديم خدمات ذات كفاءة وجودة عالية، وحرص الهيئة على متابعة العمل الجاد والتطوير المستمر للمطار، ما يسهم في جعله وجهة مفضلة للسفر والشحن في المنطقة».

وأضاف: «مستمرون في أعمال التوسعة والتطوير بهدف تحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات المقدمة وخاصةً في مجال السفر الذاتي، مع الحرص على توسيع شبكة الوجهات التي يغطيها المطار لتلبية احتياجات المسافرين والشركات على حد سواء، ونؤكد رؤيتنا القائمة على تقديم تجربة سفر مميزة لجميع المتعاملين».

وقال الشيخ فيصل بن سعود القاسمي، مدير هيئة مطار الشارقة الدولي: «يشكّل الارتفاع الملحوظ في أعداد المسافرين عبر مطار الشارقة ثمرة الجهود التي تبذلها الهيئة لتقديم أفضل الخدمات ومواكبة أحدث التطورات التكنولوجية، وبالتالي تقديم تجربة سفر سريعة ومريحة تجعل المطار وجهةً مفضّلة للسفر».

ويتصل مطار الشارقة من خلال 33 شركة طيران دولية بأكثر من 100 وجهة في 62 دولة، وقد احتلت الهند المرتبة الأولى بين أبرز وجهات السفر الدولية من حيث عدد المسافرين، بعدد مسافرين وصل إلى أكثر من 3,4 ملايين مسافر، وجاءت السعودية في المرتبة الثانية بإجمالي تجاوز 1,5 مليون مسافر، تليها باكستان في المرتبة الثالثة بنحو 1,2 مليون مسافر.

أما أبرز ثلاث وجهات من المدن خلال عام 2023، فهي العاصمة القطرية الدوحة بإجمالي عدد مسافرين وصل إلى أكثر من 723 ألف مسافر بزيادة وصلت إلى أكثر من 95 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، تليها مدينة دكا بإجمالي 633 ألف مسافر، ثم القاهرة بنحو 488 ألف مسافر.

وتستمر هيئة مطار الشارقة الدولي بالعمل على مشروع التوسعة المتوقع إتمامه خلال عام 2027، ويعتبر المشروع الأكبر تاريخياً، بتكلفة تقدر 2,4 مليار درهم، وتوسعة مبنى المسافرين ستؤدي إلى رفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى أكثر من 20 مليون مسافر، وفصل حركة المسافرين القادمين عن المغادرين.

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