مطار دبي يستحوذ على 80 % من خطوط الطيران الأكثر ازدحاماً إقليمياً

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

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رسخ مطار دبي الدولي صدارته على مستوى أكثر خطوط الطيران نشاطاً في المنطقة خلال ديسمبر الماضي مع استحواذه على 80 % من أكثر الخطوط ازدحاماً.

حيث تنطلق 8 من أكبر 10 مسارات ازدحاماً إقليمياً من مطار دبي أو تتجه إليه، في حين استحوذ المطار على نحو 60% من أكثر خطوط الطيران ازدحاماً في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط خلال عام 2023.

وجاء نشاط الحركة عبر مطار دبي الدولي بدعم توسع الناقلات الوطنية وانتعاش التدفقات السياحية ونشاط سياحة المعارض والمؤتمرات.

كما ساعد قيام الناقلات الوطنية «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» باستهداف وجهات جديدة وزيادة أعداد الرحلات والطائرات على الوجهات الحالية في زيادة تدفقات السائحين وإنعاش الحركة عبر المسارات المختلفة عبر دبي.

وبحسب بيانات مؤسسة «أو إيه جي» الدولية، احتل مسار القاهرة - جدة المركز الأول على مستوى المنطقة في حجم السعة المقعدية على الرحلات الدولية المجدولة خلال ديسمبر بنحو 399.3 ألف مقعد.

دبي - الرياض

وجاء مسار دبي - الرياض في المرتبة الثانية إقليمياً بنحو 374.2 ألف مقعد، تلاه مسار دبي - لندن هيثرو في المركز الثالث بإجمالي 283.7 ألف مقعد.

وتبوأ مسار دبي – جدة المركز الرابع إقليمياً مع 271.1 ألف مقعد، يليه مسار مومباي - دبي بإجمالي 241.1 ألف مقعد، ثم مسار القاهرة - الرياض مع إجمالي 224.9 ألف مقعد.

وفي المرتبة التالية جاء مسار دبي - الكويت واحتل المركز السابع بنحو 218 ألف مقعد، ثم مسار دلهي - دبي مع 207.8 آلاف مقعد، وحل في المركز التاسع مسار المنامة - دبي بـ 183.3 ألف مقعد، ثم مسار دبي - إسطنبول بنحو 173.4 ألف مقعد.

صدارة عالمية

وكشفت بيانات «أو إيه جي» أن مطار دبي الدولي احتفظ بموقعه أكبر مطار دولي من حيث السعة المقعدية للرحلات الدولية المجدولة، خلال العام 2023، فيما ارتفع 3 مراكز في قائمة أكبر المطارات إلى المركز الثاني عالمياً، من حيث السعة المقعدية الإجمالية التي تشمل المحلية والدولية.

وأظهرت البيانات أن المطار سجل 56.5 مليون مقعد مجدول للرحلات الدولية، عام 2023، بنمو 25 %، مقارنة مع السعة المقعدية الدولية المجدولة، عام 2022، والتي بلغت في ذلك الوقت 45.3 مليون مقعد.

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