تعاون بين كلية دبي للسياحة و«جيتس هوسبيتاليتي» لدعم الطلبة بفرص عمل مميزة

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت جيتس هوسبيتاليتي، المجموعة المتخصصة في مجال الضيافة والتي أسسها الدكتور نعيم معدد، عن توقيع شراكة استراتيجية مع كلية دبي للسياحة، مؤسسة التعليم المهني التي تتيح للطلبة اكتساب المعارف والخبرات وتضمن التوازن بين التعليم النظري والخبرة العملية.



وسيتيح هذا التعاون لطلبة كلية دبي للسياحة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي فرصة استثنائية لاكتساب رؤى وخبرة عملية في مختلف الوجهات التابعة لمجموعة جيتس هوسبيتاليتي في دبي، بما في ذلك ريفورم سوشيال آند جريل وبيسترو دي آرتس وفولي.



وقال عيسى بن حاضر، المدير العام لكلية دبي للسياحة: «تتماشى شراكة كلية دبي للسياحة مع جيتس هوسبيتاليتي مع مهمتنا المتمثلة في تزويد الطلبة بتعليم شامل يضمن اكتساب الخبرة العملية إلى جانب الدراسة النظرية في الصفوف الدراسية. وإننا نؤمن بالدور المهم الذي تلعبه هذه الشراكة في إعداد طلابنا لمسيرة مهنية ناجحة في قطاع الضيافة تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصاديةD33، بما يعزز من مكانة دبي لتصبح أفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة في العالم وواحدة من أفضل 3 مدن اقتصادية عالمياً خلال العقد المقبل».



وقال نعيم معدد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جيتس هوسبيتاليتي: «نفخر بشراكتنا مع كلية دبي للسياحة لإعادة رسم ملامح مستقبل قطاع الضيافة معاً، ونهدف إلى تزويد الطلبة بالخبرة الأكاديمية والتجربة العملية بما يضمن دعمهم للتطور والازدهار. تعكس هذه الشراكة التزام جيتس هوسبيتاليتي بالاستثمار في الجيل القادم من أبرز الخبراء والمتمرسين في الضيافة لمواكبة التطورات المتواصلة التي يشهدها القطاع».



ويشكل نموذج التدريب المهني القائم على العمل الذي توفره كلية دبي للسياحة الخيار الأمثل للطلبة الذين لا يرغبون في مواصلة تعليمهم الأكاديمي ويفضلون اختيار مسار مهني محدد من خلال مجموعة واسعة من فرص العمل المميزة في قطاعي السياحة والضيافة في دبي.



تم تصميم التدريب المهني بالشراكة مع المجموعة، ويقدم للطلبة خبرة عملية من خلال فترات تدريب داخلية تمكّنهم من الحصول على وظائف، بالإضافة إلى تعزيز الفرص المستقبلية للتطور والنمو في قطاع الضيافة.



وتعكس الشراكة بين جيتس هوسبيتاليتي وكلية دبي للسياحة الترابط القوي بين الجهات الأكاديمية والقطاع، مما يعزز إمكانيات الطلبة ومهاراتهم، وتتيح الشراكة:



• فرص التدريب: تقدم جيتس هوسبيتاليتي برامج تدريب حصرية تتيح للطلبة بتطبيق معارفهم النظرية على أرض الواقع. وتعزز التجربة العملية خبراتهم وإمكانياتهم لمعالجة التحديات في مشهد الضيافة الديناميكي.

• المبادرات التدريبية: تكرس جيتس هوسبيتاليتي جهودها لتعزيز ثقافة التعلم المستمر، وتوفر هذه الشراكة جلسات تدريبية وورش عمل تحت إشراف أعضاء فريق جيتس للضيافة لتعريف طلبة الكلية بخبراء متخصصين يشاركون معهم دراسات حالة واقعية وأفضل الممارسات والتوجهات الحالية في القطاع.

• برامج الإرشاد: توفر جيتس هوسبيتاليتي فرصاً إرشادية للطلبة نظراً لأهمية الإرشاد في التطوير المهني. ويعمل الخبراء المتمرسون لديها على توجيه وإلهام الطلبة لمواجهة التحديات والصعوبات في قطاع الضيافة.



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