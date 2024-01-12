164.4 ألف رحلة شغلتها طيران الإمارات في 2023

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

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شغلت «طيران الإمارات» خلال العام الماضي أكثر من 164.4 ألف رحلة إلى نحو 150 وجهة، تشكل 20 % من إجمالي عدد الرحلات التي شغلتها شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا الذي وصل إلى 819.15 ألف رحلة.

وحلت شركة «طيران الإمارات» ضمن قائمة أكثر 10 شركات طيران التزاماً بمواعيد الرحلات على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا خلال العام الماضي، وذلك وفقاً للتقرير الشهري الصادر عن مؤسسة «سيريوم» المتخصصة في بيانات شركات الطيران والمطارات.

وواصلت «طيران الإمارات» تعزيز عملياتها العالمية، بإضافة مزيد من السعة وإمكانية الربط عبر مركزها في دبي لتلبية طلب العملاء في أسواقها. وأعادت تشغيل «إيرباص A380» إلى العديد من الوجهات حول العالم، وقامت بتدشين وجهات جديدة، الأمر الذي أسهم في زيادة عدد رحلاتها.

وعلى الرغم من أن استراتيجية طيران الإمارات كانت تركّز دائماً على النمو الذاتي، إلا أن شراكاتها الاستراتيجية، مثل اتفاقيات الإنترلاين والرمز المشترك تساعد على توسيع تواجدها عالمياً.

وتمكين عملائها من الوصول إلى أماكن أوسع من شبكة وجهاتها الخاصة. وتواصل طيران الإمارات العمل على تطوير استراتيجيتها للشراكة من خلال توسيع العديد من شراكات الإنترلاين لتصبح اتفاقيات رمز مشترك كاملة، وتعزيز اتفاقيات الرمز المشترك القائمة لإضافة المزيد إلى شبكة خطوطها الرائدة على مستوى الصناعة العالمية.

وبحلول 30 سبتمبر 2023، كانت طيران الإمارات تسيّر رحلات ركاب وشحن إلى 144 مطاراً، باستخدام كامل أسطولها من طائرات البوينج 777 و104 طائرات إيرباص A380.

وخلال الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الجارية، أعادت طيران الإمارات إلى الخدمة 10 طائرات A380 بعد تجهيزها بتصاميم داخلية جديدة بالكامل وأحدث المنتجات الجوية بموجب برنامجها التحديثي، بما في ذلك مقصورة ومقاعد الدرجة السياحية الممتازة.

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