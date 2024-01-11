«فلاي دبي» توفر خدمة المنشورات الدولية «برس ريدر» على متن رحلاتها

المصدر: (دبي - البيان)

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كشفت «فلاي دبي» عن خدمة جديدة على متن طائراتها من خلال توفير خدمة «برس ريدر» تتيح للمسافرين الاستمتاع بمجموعة واسعة من المجلات الرقمية الخاصة ببرنامج «برس ريدر» من خلال نظام الترفيه الجوي الخاص بالناقلة وهي خدمة ستتوفر مجاناً على متن 70 % من أسطول «فلاي دبي». وخلال الأشهر القليلة المقبلة، وستقوم الناقلة بطرح الخدمة على طائرات إضافية في أسطولها.

يأتي ذلك كجزء من شراكة «فلاي دبي» المتنامية مع «برس ريدر»، حيث يمكن للمسافرين الاستمتاع بإمكانية الوصول المجاني إلى مجموعة واسعة من محتوى «برس ريدر» ومن خلال الاتصال بشبكة «واي فاي» الخاصة بصالة درجة الأعمال ومن ثم تنزيل تطبيق «برس ريدر»، حيث يستطيع المسافرون البحث عن منشوراتهم المفضلة وتنزيلها قبل رحلتهم.

وقال دانييل كريسون، نائب الرئيس الأول للعمليات الجوية في «فلاي دبي»: نحن سعداء بتوسيع شراكتنا مع «برس ريدر» وخلال السنوات الماضية، استثمرنا في التقنيات الجديدة كجزء من التزامنا بتحسين تجربة العملاء وتقديم المنتج المناسب في الوقت المناسب. تتميز أحدث طائرات «فلاي دبي» بنظام رييف للترفيه الجوي، المقدم من شركة سافران للابتكار والذي يوفر نظاماً ترفيهياً على ظهر المقعد بشاشة عالية الدقة مقاس 11.6 بوصة، مع مجموعة واسعة من الأفلام والبرامج التلفزيونية والموسيقى والألعاب، وهي متاحة للمسافرين في الدرجة السياحية إذا اختاروا شراء باقة ترفيهية وهي خدمة مجانية لركاب درجة الأعمال.

وقال كارلوس مارتينز، مدير الشراكات في برس ريدر: «نحن سعداء بتوسيع شراكتنا مع فلاي دبي وتعزيز حضورنا على متن رحلاتها، من خلال تقديم مجموعة واسعة من المنشورات الجذابة من خلال نظام فلاي دبي، فإننا نوفر للمسافرين محتوى قراءة عالي الجودة أثناء رحلتهم». تضم شبكة فلاي دبي المتنامية أكثر من 120 وجهة في 54 دولة يخدمها أسطول حديث يتألف 84 طائرة.

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