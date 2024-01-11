طيران الإمارات تنقل مليوني مسافر بين دبي وغانا خلال عقدين عبر 13 ألف رحلة

المصدر: دبي ـ لؤي عبدالله

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نقلت «طيران الإمارات» أكثر من مليوني مسافر بين دبي والعاصمة الغانية «أكرا» منذ الرحلة الافتتاحية في يناير 2004، وعلى مدى 20 عاماً لعبت دوراً مهماً في ربط غانا بالعالم ودعم نشاطها التجاري والاقتصادي.

وبدأت طيران الإمارات خدماتها إلى أكرا بثلاث رحلات أسبوعياً في عام 2004، وتشغل الآن خدمة يومية بدون توقف. وعلى مدى السنوات العشرين الماضية، قامت الناقلة بتشغيل ما يقرب من 13000 رحلة ذهاباً وإياباً، قطعت مسافة 80.71 مليون كيلومتر خلال الفترة نفسها.

تسهيل التجارة

وخلال السنوات الماضية سهلت طيران الإمارات الحركة التجارية بين غانا والعالم، ودعمت الصناعات والشركات المحلية.

وبفضل شبكة الشحن الواسعة ومرافقها المتطورة، لعبت الإمارات للشحن الجوي دوراً حاسماً في تعزيز الحركة التجارية من وإلى غانا، ونقلت رحلات طيران الإمارات أكثر من 51 ألف طن من البضائع من وإلى غانا، حيث تم تصدير سلع متنوعة تتراوح بين الفواكه الطازجة والخضراوات والمواد القابلة للتلف إلى المعادن الثمينة.

تشمل أهم السلع التي يتم استيرادها بشكل متكرر إلى غانا الملابس والسلع المنزلية وقطع غيار السيارات واللقاحات التي تزيد على 41000 طن.

وتوفر طيران الإمارات، من خلال مركزها في دبي، رحلات ربط إلى أكثر من 140 وجهة حول العالم عبر أسطول مكون من 249 طائرة. وتشمل بعض الوجهات الخارجية الأكثر شعبية بالنسبة لأكرا محطات لندن والصين إلى جانب مدن مثل كندا ودلهي، وسيدني، وسنغافورة، وإسطنبول.

دعم المجتمع

وتمتد مساهمات الشركة إلى ما هو أبعد من الاقتصاد، كما تم الاعتراف بها من خلال التكريم الرئاسي للخدمة المتميزة في عام 2023، لجهودها خلال جائحة كوفيد 19. حيث قامت الإمارات للشحن الجوي بنقل وتوزيع جرعات لقاح كوفيد 19 خلال الوباء.

ودعمت طيران الإمارات أيضاً نقل المعدات التي تبرعت بها مؤسسة جاك ما الصينية إلى حكومة غانا، وقامت بتشغيل 12 رحلة عودة من دبي إلى أكرا، وأعادت أكثر من 3000 مواطن غاني ومقيم وآخرين من أكثر من 31 مدينة من مختلف أنحاء العالم.

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