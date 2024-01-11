«إياتا»: السفر الجوي العالمي يستعيد %99 من مستويات ما قبل «كورونا»

المصدر: جنيف - وام

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استعاد الطلب على السفر الجوي خلال شهر نوفمبر الماضي 99% من مستويات 2019 أي ما قبل جائحة كورونا، وفق بيانات أداء السفر الجوي الصادرة عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا».

وأظهرت بيانات «إياتا» الصادرة أمس ارتفاع إجمالي حركة السفر في نوفمبر 2023 (المقاسة بإيرادات الركاب لكل كيلومتر) بنسبة 29.7% مقارنة بنوفمبر 2022، وبلغت حركة السفر عالمياً الآن 99.1% من مستويات نوفمبر 2019.

وارتفعت حركة السفر الدولية بنسبة 26.4% مقارنة بشهر نوفمبر 2022، وواصلت منطقة آسيا والمحيط الهادئ تسجيل أقوى النتائج على أساس سنوي (+63.8%)، حيث أظهرت جميع المناطق تحسناً مقارنة بالعام السابق، ووصل إجمالي عدد الركاب الدوليين لشهر نوفمبر 2023 إلى 94.5% من مستويات نوفمبر 2019. وارتفعت حركة السفر المحلية لشهر نوفمبر 2023 بنسبة 34.8% مقارنة بشهر نوفمبر 2022، وكان إجمالي الحركة المحلية لشهر نوفمبر 2023 أعلى بنسبة 6.7% مستوى نوفمبر 2019.

شركات الشرق الأوسط

وشهدت شركات الطيران في الشرق الأوسط زيادة في حركة المرور بنسبة 18.6% في نوفمبر مقارنة بنوفمبر 2022. وزادت السعة في نوفمبر بنسبة 19.0% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وانخفض عامل الحمولة بنسبة 0.2 نقطة مئوية إلى 77.4%.

كما شهدت شركات الطيران في أمريكا الشمالية زيادة في حركة المرور بنسبة 14.3% في نوفمبر مقارنة بفترة 2022، وارتفعت السعة بنسبة 16.3%، وانخفض عامل الحمولة بمقدار 1.4 نقطة مئوية ليصل إلى 80%.

وشهدت الصين نمواً قوياً بواقع 272%، حيث تعافت من قيود السفر التي فرضها فيروس كورونا والتي كانت لا تزال مفروضة قبل عام.

ووصل السفر الداخلي في الولايات المتحدة إلى مستوى مرتفع جديد مرتفعاً بنسبة 9.1% مقارنة بشهر نوفمبر 2019.

وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي: نحن نقترب من تجاوز عام 2019 الذي كان عام الذروة للسفر الجوي، وفيما لا يزال السفر الدولي أقل بنسبة 5.5% من مستويات ما قبل الوباء فهذه الفجوة تتقلص بسرعة.

وحققت شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ زيادة بنسبة 63.8% في حركة المرور في نوفمبر 2023 مقارنة بنوفمبر 2022، وهو أقوى معدل على أساس سنوي بين المناطق، فيما ارتفعت السعة بنسبة 58% وعامل الحمولة بنسبة 2.9 نقطة مئوية ليصل إلى 82.6%.

وارتفعت حركة النقل الجوي لشركات الطيران الأوروبية خلال شهر نوفمبر بنسبة 14.8% مقارنة بشهر نوفمبر 2022، وزادت السعة 15.2%، وانخفض عامل الحمولة 0.3 نقطة مئوية إلى 83.3%.

وارتفعت حركة المرور لشركات الطيران في أمريكا اللاتينية في شهر نوفمبر بنسبة 20% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022. وارتفعت السعة في شهر نوفمبر بنسبة 17.7% وزاد عامل الحمولة بنسبة 1.7 نقطة مئوية ليصل إلى 84.9%، وهي أعلى نسبة على الإطلاق في أي منطقة.

وحققت شركات الطيران الأفريقية زيادة بنسبة 22.1% في عدد الركاب لكل كيلومتر في نوفمبر مقارنة بالعام الماضي، فيما ارتفعت السعة في نوفمبر 2023 بنسبة 29.6% وانخفض عامل الحمولة بمقدار 4.3 نقاط مئوية ليصل إلى 69.7%، وهو الأدنى بين المناطق.

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