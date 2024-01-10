«دناتا لخدمات المطار» تستعد لإطلاق عملياتها في «روما فيوميتشينو»

المصدر: دبي ـ البيان

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حصلت شركة خدمات المطار «إيربورت هاندلينغ»، التي تملك دناتا حصة أغلبية فيها، على رخصة لتقديم خدمات المناولة الأرضية، مدتها سبع سنوات، من قبل شركة «إيروبورتي دي روما». وسوف تباشر عملياتها في مطار روما فيوميتشينو FCO في الربع الثاني 2024.

وستوفر شركة «إيربورت هاندلينغ» مجموعة من خدمات الركاب وساحة الطائرات لشركات الطيران العاملة في روما. وقد التزمت باستثمار ما يزيد على 20 مليون يورو لشراء معدات دعم أرضي جديدة GSE، بما في ذلك سيارات كهربائية حديثة. وتعتزم الشركة، بعد تعيين فريق إدارة عليا ذي دراية بالسوق المحلية، توظيف أكثر من 1800 متخصص في خدمات المسافرين والطيران في مطار فيوميتشينو.

وستعزز عمليات «إيربورت هاندلينغ» في روما مكانة الشركة كمزود رائد للخدمات الجوية في إيطاليا. وتتعامل فرق الشركة المتخصصة مع ما يزيد على 22 مليون مسافر و82 ألف رحلة سنوياً تشغلها أكثر من 60 ناقلة جوية عبر مطاري ميلانو، مالبينسا ولينيت.

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