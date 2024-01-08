الرئيس التنفيذي لـ«الاتحاد للطيران»: الناقلة تواصل التوسع وتستهدف 18 مليون مسافر بحلول 2025

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، أن الناقلة ستواصل خططها للتوسع في العام الجديد 2024 عبر توسعة شبكة وجهاتها، وتوفير المزيد من الخيارات للمسافرين، وزيادة عدد الرحلات إلى الأسواق الدولية الرئيسية عبر شبكتها العالمية، لتدخل مرحلة جديدة من النمو المستدام مع وجود خطة إستراتيجية قوية.

وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن "الاتحاد للطيران" ستطلق وجهات جديدة في العام 2024، تشمل "بوسطن" لتكون رابع محطة لها في الولايات المتحدة ستشغّل إليها 4 رحلات أسبوعياً اعتباراً من 31 مارس المقبل، إلى جانب العاصمة الكينية نيروبي في 1 مايو المقبل.

وأضاف أن الناقلة أضافت وجهتين جديدتين في شبه القارة الهندية اعتباراً من مطلع يناير الجاري وهي كوزيكود وتيروفانانتابورام في إقليم كيرالا بالهند، لترفع بذلك عدد المحطات التي تسّير رحلاتها إليها في الهند إلى 10 وجهات، إضافة إلى رفع عدد الرحلات إلى وجهات مثل القاهرة التي سيصل عدد رحلاتها الأسبوعية إلى 21 رحلة، وكولومبو إلى 7 رحلات، وإسلام اباد إلى 14 رحلة والمالديف إلى 14 رحلة.

وتوقع أنطونوالدو نيفيس، ارتفاع أعداد الركاب، لتعود بحلول عام 2025 إلى مستويات عام 2017 البالغة نحو 18 مليون مسافر، مشيراً إلى أن عدد المسافرين بلغ في عام 2019، أي قبل جائحة "كورونا" 17 مليون مسافر.

وقال إن "الاتحاد للطيران" في وضع مالي أفضل من عام 2017، حيث شهدت نموا في عدد المسافرين بنسبة 30% في العام الماضي مقارنة بالعام 2022، مشيراً إلى أن الشركة وضعت خطة طويلة الأمد، للوصول إلى 30 مليون راكب في السنة، ما يعادل ثلاثة أضعاف عدد المسافرين مقارنة بعام 2022.

وذكر أن الناقلة رسّخت حضورها على الساحة العالمية بعد مرور 20 عاماً على تأسيسها وتخطت جميع التحديات التي واجهتها بنجاح، فيما تستعد الآن لتحقيق نمو مستدام ومربح، بفضل الدعم القوي من المساهمين ووجود خطة إستراتيجية قوية نحو المستقبل.

وأشار نيفيس إلى أن إستراتيجية "الاتحاد للطيران 2030"، المدعومة من قبل "القابضة ADQ"، تمثل نقطة تحول محورية في رحلة الناقلة، وتمهد الطريق لمستقبل يتميز بالنمو المستدام وتعزيز تجارب العملاء، مع مساهمة اقتصادية كبيرة لإمارة أبوظبي، موضحا أن شبكة "الاتحاد للطيران" ستمتد في إطار خطة 2030، إلى أكثر من 125 وجهة، مستفيدة من موقعها الجغرافي الإستراتيجي الذي يربط آسيا وأوروبا، مع التركيز على ربط الوجهات القصيرة والمتوسطة المدى في دول مجلس التعاون الخليجي والهند وآسيا مع الوجهات الطويلة المدى في أوروبا والساحل الشرقي الأمريكي.

ورداً على سؤال حول حجم أسطول الناقلة الحالي، قال الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: "في 2017 بلغ أسطولنا ذروته حيث وصل عدد طائراتنا إلى 110 طائرات، وعملنا على تقليل عدد طائرات الأسطول في الفترة ما بين 2019 و2022، واليوم نشهد عودة طائراتنا العملاقة من طراز إيرباص A380، وبوينغ 787، وبوينغ 777، ما أدى إلى زيادة عدد طائراتنا إلى 86 طائرة، ونتوقع أن يصل مجموعها إلى 160 طائرة بحلول عام 2030".

وأضاف أنطونوالدو نيفيس، أن أسطول الناقلة يتميز بالتنوع في أنواع الطائرات؛ إذ يضم طائرات "بوينغ 787"، و"إيرباصA380"، و"بوينغ 777" و"إيرباص A350"، مشيرا إلى أن الناقلة تحلق حالياً إلى أكثر من 70 وجهة حول العالم، حيث أطلقت في العام الماضي 12 وجهة جديدة وتتطلع إلى زيادة عدد الوجهات إلى أكثر من 125 وجهة ضمن إطار خطة 2030، مستفيدة من موقعها الجغرافي المميز الذي يربط آسيا وأوروبا.

وتابع نيفيس: "بالإضافة إلى افتتاح وجهات جديدة، نعمل على زيادة الترددات إلى وجهاتنا اليومية في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا ومنطقة الخليج العربي وشبة القارة الهندية، ويعد ذلك خطوة مهمة لتوفير مزيد من الخيارات للمسافرين والمزيد من الراحة للركاب إلى جانب توفير ربط أفضل بين شبكتنا العالمية المتنامية".

وذكر الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، أن مبني المسافرين الجديد "A" في مطار أبوظبي الدولي يعدُّ إحدى الركائز الرئيسية في إستراتيجية نمو الشركة، مع قدرته على استيعاب ما يصل إلى 45 مليون مسافر سنوياً، وربطه أبوظبي مباشرة بـ117 وجهة عالمية، مشيراً إلى أن المبنى يوفِّر منافذ تسجيل مخصَّصة لضيوف الاتحاد من الدرجة السياحية، إضافةً إلى مناطق حصرية للضيوف المسافرين على درجة رجال الأعمال والدرجة الأولى للاستمتاع بتجربة متميِّزة.

ولفت إلى أن "الاتحاد للطيران" تلعب دورا حيوياً في تعزيز شبكة الوجهات ودعم طموحات أبوظبي للنمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن أبوظبي ستستفيد مع زيادة رحلات الربط، من الخيارات المحسنة من نقطة إلى نقطة، ما يعزز مكانة الإمارة كمركز بارز للأعمال والسياحة، فضلاً عن كونها بوابة لبقية الإمارات في الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي على العالم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز