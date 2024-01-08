طائرات الناقلات الوطنية لم تتأثر بخلل «بوينغ 737 ماكس 9»

المصدر: دبي – البيان، عواصم - وكالات

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أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، أمس، أنه لا يوجد لدى الشركات الوطنية بدولة الإمارات أي من الطائرات المتأثرة بالخلل الفني الذي تعرضت له طائرة «بوينغ 737 ماكس 9» لإحدى الشركات الأمريكية.

جاء ذلك في بيان من الهيئة أمس رداً على واقعة «بوينغ 737 ماكس 9» لإحدى الشركات الأمريكية أخيراً والتي قررت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية إيقاف عدد منها عن الطيران لحين القيام بالفحوصات المطلوبة.

وأوضحت الهيئة أنه تم التحقق من السجلات بخصوص هذا الطراز وإصدارات وتوجيهات إدارة الطيران الفيدرالي الأمريكي في هذا الشأن، مشيرة إلى أنها تقوم بمتابعة التحديثات بهذا الخصوص بشكل مستمر.

وقالت شركة طيران فلاي دبي، إن الطائرات الثلاث من طراز بوينغ 737 ماكس 9 في أسطولها لم تتأثر بقرار إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية إيقاف تحليق 171 طائرة من الطراز نفسه مؤقتاً لإجراء اختبارات تتعلق بالسلامة.

وقال متحدث باسم فلاي دبي، «بعد توجيه صلاحية الطيران الطارئ الصادر عن إدارة الطيران الاتحادية، يمكننا أن نؤكد أن طائرات بوينغ 737 ماكس 9 الثلاث في أسطولنا لم تتأثر».

وأضاف «فلاي دبي تشغل الطائرة بوينغ 737 ماكس 9 بنظام باب المنتصف الخلفي المعطل، وهو ما لم تتم الإشارة إليه في التوجيه».

وكانت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أمرت بإخضاع 171 طائرة من طراز «بوينغ 737 ماكس 9» لعمليات فحص فورية ومنعتها من التحليق حتى الانتهاء من ذلك، غداة حادثة وقعت خلال رحلة في ولاية أوريغون بشمال غرب الولايات المتحدة.

وأصدرت شركة بوينغ أول من أمس بياناً قالت فيه إنها تتفق مع قرار إدارة الطيران الفيدرالية وتدعمه بالكامل بطلب إجراء عمليات فحص فورية للطائرات من طراز 737-9 بتكوين الطائرة المتضررة نفسه.

توسيع الفحص

واتسعت عمليات فحص طائرات بوينغ 737 ماكس 9 أمس إلى سائر أنحاء العالم، بعد يومين من حادثة تعرضت لها طائرة تابعة لشركة «آلاسكا إيرلاينز» الأمريكية جراء انفصال أحد أبوابها بعد الإقلاع.

وعلى غرار شركات أمريكية مثل شركة «يونايتد إيرلاينز»، وهي من كبرى الشركات في العالم، قامت الخطوط الجوية التركية و«إيرومكسيكو» وشركة «كوبا إيرلاينز» البنمية بإيقاف طائراتها من هذا الطراز وإخضاعها للفحص، وذلك بعد توجيهات أصدرتها إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية.

تم تسليم نحو 218 نسخة من هذا الطراز حتى الآن، بحسب بيانات حصلت عليها وكالة فرانس برس من شركة بوينغ.

وأمرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية السبت بإخضاع 171 طائرة من طراز «بوينغ 737 ماكس 9» لعمليات فحص فورية ومنعتها من التحليق حتى الانتهاء من ذلك، مشيرة إلى أن هذه العملية تتطلب ما بين 4 و8 ساعات لكل طائرة.

وقع الحادث يوم الجمعة بعيد إقلاع الطائرة التابعة لشركة «ألاسكا إيرلاينز» من مطار بورتلاند الدولي في ولاية أوريغون بشمال غرب الولايات المتحدة متجهة إلى أونتاريو بولاية كاليفورنيا.

وأشارت الهيئة الوطنية لسلامة النقل إلى أن الباب انفصل عن المقصورة في منتصف رحلة الطائرة التي كانت تقل 171 راكباً و6 من أفراد الطاقم وعلى ارتفاع 5 آلاف متر.

إصابات طفيفة

وأشارت الهيئة الوطنية لسلامة النقل إلى أن السبب يعود إلى باب محكم الإغلاق ومخفي بحاجز لا يتيح رؤية نافذة، وهو خيار تقترحه شركة «بوينغ» المصنعة على العملاء حسب رغبتهم.

كما علقت شركة «كوبا إيرلاينز» تشغيل طائراتها الـ21 من هذا الطراز للتحقق منها، وأوقفت الخطوط الجوية التركية طائراتها الخمس.

وأوضح أحد الركاب ويدعى كايل رينكر لمحطة «سي إن إن» التلفزيونية الأمريكية «كان الأمر مفاجئاً فعلاً. ما كادت الطائرة ترتفع حتى انخلع لوح النافذة ولم ألاحظ ذلك إلا عندما تدلت أقنعة الأكسجين».

«حادث مروع»

وتحدث وزير النقل الأمريكي بيت بوتجيج على موقع «إكس» (تويتر سابقاً) عن «حادث مروع».

وقالت جينيفر هومندي، رئيسة الهيئة الوطنية لسلامة النقل، للصحافيين «لقد حالفنا الحظ لأن الأمر لم ينته على نحو مأساوي... لدينا الشبكة الجوية (المدنية) الأكثر أماناً في العالم».

وأضافت «نحن بمثابة معيار عالمي... لكن يجب أن نحافظ على هذا المستوى».

وردت بوينغ في بيان أرسلته إلى وكالة فرانس برس: «نحن نتفق مع إدارة الطيران الفيدرالية ونؤيد قرارها بطلب إجراء فحص فوري لطائرات 737-9 المماثلة في التصميم للطائرة المتضررة».وفي الآونة الأخيرة، اضطرت شركة بوينغ إلى تأخير عمليات التسليم بسبب مشكلات في هيكل الطائرة، وخصوصاً في قسمها الخلفي.

وفي نهاية ديسمبر، سلمت بوينغ أكثر من 1370 نسخة من طائرات 737 ماكس، وتسلمت طلبات لشراء 4 آلاف منها.

وأوقفت بكين استلام شركات صينية طائرات 737 ماكس منذ الحادثتين.

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