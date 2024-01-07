فلاي دبي: لا تأثير على أسطولنا من «الماكس» بالقرار الأمريكي

المصدر: دبي - (وكالات)

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قالت شركة طيران فلاي دبي، إن الطائرات الثلاث من طراز بوينج 737 ماكس 9 في أسطولها لم تتأثر بقرار إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية إيقاف تحليق 171 طائرة من الطراز نفسه مؤقتاً لإجراء اختبارات تتعلق بالسلامة.

وقال متحدث باسم فلاي دبي، «بعد توجيه صلاحية الطيران الطارئ الصادر عن إدارة الطيران الاتحادية السبت، يمكننا أن نؤكد أن طائرات بوينج 737 ماكس 9 الثلاث في أسطولنا لم تتأثر».

وأضاف «فلاي دبي تشغل الطائرة بوينج 737 ماكس 9 بنظام باب المنتصف الخلفي المعطل، وهو ما لم تتم الإشارة إليه في التوجيه».

وكانت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية أمرت بإخضاع 171 طائرة من طراز «بوينغ 737 ماكس 9» لعمليات فحص فورية ومنعتها من التحليق حتى الانتهاء من ذلك، غداة حادثة وقعت خلال رحلة في ولاية أوريغون بشمال غرب الولايات المتحدة.

وذكرت الهيئة في بيان أن توجيهات إدارة الطيران الفيدرالية «تفرض على المشغلين (شركات الطيران) فحص الطائرات قبل قيامها برحلة جديدة»، مشيرة إلى أن هذه العملية تتطلب ما بين 4 و8 ساعات لكل طائرة.

وتم تسليم نحو 218 نسخة من هذا الطراز حتى الآن، بحسب بيانات حصلت عليها وكالة فرانس برس من شركة بوينغ.

وقبل هذا القرار، أعلنت شركة «آلاسكا إيرلاينز» الأمريكية توقيف جميع أسطولها من هذا الطراز والمكون من 65 طائرة.

وصدر القرار في أعقاب حادث وقع الجمعة بعد إقلاع رحلة تابعة لشركة «ألاسكا إيرلاينز» من مطار بورتلاند الدولي قرابة الخامسة عصراً (الأولى من فجر السبت بتوقيت غرينيتش)، متجهة إلى أونتاريو بولاية كاليفورنيا.

وأظهرت صور نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي نافذة مقتلعة في طائرة تدلت من سقفها أقنعة أكسجين.

وأشار موقع «فلايت أوير» المتخصص إلى أن الطائرة التي كانت تقل 171 راكباً و6 من أفراد الطاقم، كانت على ارتفاع 5 آلاف متر.

وبعد أن استدارت، عادت الطائرة بسلام، ولم يتسبب الحادث إلا في عدد قليل من الإصابات الطفيفة.

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