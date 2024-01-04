أكبر مجسم معدني لطائر في العالم يحطّ رحاله في القرية العالمية

المصدر: البيان

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أعلنت القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، تسجيلها رقماً قياسياً جديداً في غينيس للأرقام القياسية، بكشفها النقاب عن أكبر مجسم معدني لطائر في العالم خلال موسمها الثامن والعشرين الجاري، والذي تم تصميمه ليمثل طائر الصقر.

ويبلغ طول الصقر المعدني الأكبر في العالم نحو 8 أمتار، فيما يبلغ طول جناحيه الممدودين 22 متراً وبوزن يصل إلى 8,000 كجم، وزوِّد بأكثر من 50,000 من أضواء الليد الصديقة للبيئة، ليتيح لضيوف القرية العالمية منظراً رائعاً يمكنهم فيه التقاط صور تذكارية مميزة لنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجرى تشييد هذا المجسم العملاق تخليداً للمكانة الكبيرة التي يتمتع بها الصقر في ثقافة دولة الإمارات العربية المتحدة وتراثها الغني وهويتها الفريدة، حيث يمكن مشاهدة هذا المجسّم الضوئي المميز بمنطقة "ميني وورلد" التي تمثل أحدث الوجهات الترفيهية الجديدة في القرية العالمية، وهي المنطقة التي تعرض أمام العائلات والأصدقاء 25 من المجسمات المصغرة لأشهر المعالم، وتتوسط مجموعة من منافذ المأكولات اللذيذة، إضافةً إلى فرصة الاستمتاع بمنطقة "ميني جولف" ووجهة "نيون جالاكسي" التي سيكشف النقاب عنها قريباً.

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