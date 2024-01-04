99 ألف رحلة لـ«فلاي دبي» في 11 شهراً

المصدر: (دبي – لؤي عبدالله)

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شغّلت «فلاي دبي» نحو 99.16 ألف رحلة إلى نحو 122 وجهة حول العالم، خلال أول 11 شهراً من عام 2023، مقارنة بـ79.36 ألف رحلة خلال الفترة نفسها من العام السابق، بنمو 24.94%، بحسب بيانات مؤسسة «أو إيه جي».

وأظهرت البيانات أن الرحلات المجدولة لـ«فلاي دبي» توزعت بين 8995 رحلة في نوفمبر، و9256 رحلة في أكتوبر، و9149 رحلة في سبتمبر، و9891 رحلة في أغسطس، و9747 رحلة في يوليو، و8743 في يونيو، و8737 رحلة في مايو، و8674 في أبريل، و9083 رحلة في مارس، و8056 في فبراير، و8836 في يناير.

ويرجع ارتفاع الرحلات إلى زيادة الطلب على السفر من مختلف الأسواق وافتتاح الشركة 17 وجهة جديده، إضافة إلى استئناف رحلاتها إلى الوجهات التي كانت تسير إليها سابقاً. وتم تسيير الرحلات عبر أسطول من 84 طائرة «بوينغ 737»، منها 55 طائرة «بوينغ 737 ماكس»، و29 طائرة «بوينغ 800 - 737» من الجيل الجديد.

ونقلت فلاي دبي أكثر من 4.5 ملايين مسافر عبر شبكتها خلال الصيف الماضي، بزيادة 30% مقارنة بـ2022. وانضمت 13 طائرة من «بوينغ 737 ماكس» إلى الأسطول في 2023، ما أسهم في تدعيم توسعات الناقلة وزيادة رحلاتها.

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