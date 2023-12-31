«طيران الإمارات» تشغل 151 ألف رحلة في 11 شهراً بنمو 20.9 %

المصدر: (دبي - لؤي عبدالله)

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شغلت «طيران الإمارات» خلال الفترة من يناير حتى نهاية نوفمبر الماضيين 151 ألف رحلة إلى أكثر من 150 وجهة، مقارنة بـ 124 ألف رحلة في الفترة المقابلة من العام الماضي بنمو 20.9 %.

وأظهرت بيانات شركة «سيريوم» المتخصصة في بيانات شركات الطيران والمطارات، أن الرحلات المجدولة لـ «طيران الإمارات» خلال تلك الفترة توزعت بين 13.74 ألف رحلة في نوفمبر و14.3 ألف رحلة في أكتوبر و13.99 ألف رحلة في سبتمبر و14.56 ألف رحلة في أغسطس و14.51 ألف رحلة في يوليو و13.89 ألف رحلة في يونيو و14.02 ألف رحلة في مايو و13.35 ألف رحلة في أبريل و13.43 ألف رحلة في مارس و12.03 ألف رحلة في فبراير و13.21 ألف رحلة في يناير.

وواصلت «طيران الإمارات» تعزيز عملياتها العالمية، بإضافة مزيد من السعة وإمكانية الربط عبر مركزها في دبي لتلبية طلب العملاء في أسواقها. وأعادت تشغيل «إيرباص A380» إلى العديد من الوجهات حول العالم، وقامت بتدشين وجهات جديدة، الأمر الذي ساهم في زيادة عدد رحلاتها.

وتعمل «طيران الإمارات» على تعزيز الربط بين دبي ودولة الإمارات مع العالم، حيث أسهمت بشكل كبير في تحسين حياة الناس بالعديد من الأسواق، كما أسهمت إيجابياً في اقتصادات المدن والدول، سواء من خلال رحلاتها، التي تنقل ملايين الناس، إلى جانب ملايين الأطنان من البضائع والمنتجات، بالإضافة إلى طلبيات شراء الطائرات، وطلب الإمدادات والخدمات من المزودين في مختلف دول العالم.

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