100 % إشغال فنادق أبوظبي خلال احتفالات رأس السنة

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

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شهدت الفنادق والمنتجعات السياحية في أبوظبي تدفقاً كبيراً في أعداد الزوار، حيث بلغت نسبة الإشغال 100 % في العديد من المنشآت الفندقية خلال احتفالات رأس السنة الجديدة.

وأطلقت فنادق أبوظبي العديد من العروض لجذب شريحة أكبر من النزلاء ساهمت في زيادة الإشغالات لمستويات قياسية، فيما ارتفعت أسعار الغرف خلال الفترة الحالية بنسبة تجاوزت 50 %، مقارنة بأسعار الصيف، حسب الفندق وموقعه ودرجة التصنيف.

وأكد عدد من الخبراء والمسؤولين في قطاع السياحة والفنادق تدفق الزوار على الفنادق والمنتجعات السياحية للاحتفال بالعام الجديد. وأضافوا إن الفترة الحالية تشهد زيادة واضحة في عدد السياح القادمين من خارج الدولة، بالإضافة إلى الإجازات الرسمية التي ساهمت في زيادة إشغالات الفنادق والشقق الفندقية والمنتجعات السياحية لمستويات قياسية.

زيادة ملحوظة

وأكد عمار هلال، مدير إدارة المبيعات والتسويق في فندق ماريوت الفرسان، أن نسبة الإشغال بلغت 100 % في فندق ماريوت الفرسان خلال أسبوع احتفالات رأس السنة.

وأوضح ارتفاع نسبة حجوزات الفنادق في العاصمة خلال الفترة الحالية، مشيراً إلى وجود عروض وخصومات جيدة لجذب شريحة أكبر من النزلاء.

وحول أسعار الغرف خلال الفترة الحالية، أكد أن الأسعار الحالية شهدت زيادة لا تقل عن 50 % مقارنة بأسعار الصيف. وأضاف إن معدلات الإشغال بشكل عام في تحسن مستمر، مع زيادة ملحوظة في معدلات الحجوزات المستقبلية، موضحاً أن الفندق يقدم خلال احتفالات نهاية العام عروضاً على الإقامة وخصومات على المشروبات والأغذية في مطاعم الفندق.

إرث أبوظبي

وقال كريستوف هوفليك، المدير العام لفندق إرث أبوظبي إن نسبة الإشغال تتراوح ما بين 75 إلى 80 % في فترة احتفالات رأس السنة. وأوضح أن الفندق يضم 237 غرفة و42 جناحاً و13 من الفلل الفاخرة، والتي تتميز بتصاميمها الأنيقة والفريدة لتوفر أجواءً استثنائية تلبي مختلف توقعات الضيوف.

وفيما يتعلق بأسعار الفندق لليلة رأس السنة، أكد أن سعر الغرفة لليلة الواحدة يصل إلى حوالي 800 درهم شاملة الإفطار، بينما يبلغ سعر الجناح 1600 درهم، شاملاً الإفطار، وتتراوح أسعار الفلل بين 3000 و18000 درهم، شاملة الإفطار.

العام الجديد

وقالت لانا جوينات مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة في منتجع وفلل السعديات روتانا، إن إشغالات فندق روتانا السعديات شهدت زيادة كبيرة بلغت 95 % خلال أسبوع الاحتفالات برأس السنة الجديدة، مشيرة إلى سمعة الفندق الرفيعة ومستوى الخدمة الراقي الذي يقدمه للنزلاء.

وأضافت إن الإقبال الكبير على الحجوزات أدى إلى ارتفاع أسعار الغرف الفندقية خلال شهر ديسمبر، حيث يتوافد العديد من الزوار إلى الدولة للاحتفال برأس السنة وقضاء عطلة العام الجديد في أماكن مميزة، وهذا يؤدي إلى زيادة الطلب على الغرف الفندقية وبالتالي ارتفاع الأسعار.

وتابعت أن منتجع وفلل السعديات روتانا حقق إشغالات وحجوزات مرتفعة بمناسبة احتفالات رأس السنة، مشيرة إلى زيادة الطلب على الغرف الفندقية خلال هذه الفترة. وحول أسعار الغرف الفندقية، أكدت لانا جوينات وجود زيادة ملحوظة خلال شهر ديسمبر نظراً لارتفاع نسب الإشغال المتزايدة، مشيرة إلى أن الأسعار تعتمد على الطلب والعرض والمناسبات الخاصة، والمواسم السياحية.

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