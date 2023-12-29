«كمبينسكي» تدير فندقي «العنوان بوليفارد» و«العنوان دبي مول»

المصدر: أبوظبي - البيان

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دخلت «شركة أبوظبي الوطنية للفنادق» في شراكة مع مجموعة «كمبينسكي»، لتغيير العلامة التجارية لفنادق اشترتها من «إعمار» في دبي.

وبموجب الشراكة، التي تبدأ اعتباراً من 1 يناير 2024، ستقوم شركة «أبوظبي الوطنية للفنادق» بتشغيل الفندق المعروف سابقاً باسم العنوان بوليفارد والفندق المعروف سابقاً باسم العنوان دبي مول، تحت علامة «كمبينسكي» العالمية.

وسوف يشهد الفندقان: كمبينسكي ذا بوليفارد دبي (المعروف سابقاً باسم العنوان بوليفارد)، و كمبينسكي سنترال أفينيو دبي (المعروف سابقاً باسم العنوان دبي مول)، تغييراً ملحوظا في أعمالها نتيجة لهذا التحول.

وقال خالد أنيب، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للفنادق: «يسعدنا أن نرى علم كمبينسكي يرفرف فوق اثنين من أرقى فنادقنا في دبي. وتعد العلامة التجارية كمبينسكي رمزاً للتميز الذي يجسد أفضل مستويات الضيافة الأوروبية. إن السجل الحافل للشركة وخبرتها في أسواق المنطقة، يجعلها شريكاً مثالياً لدخول هذين الفندقين إلى حقبة جديدة من التميز».

وقال رينيه نيجوف، رئيس مجلس إدارة كمبينسكي إس.إيه: «يمثل هذا الانجاز الهام خطوة متقدمة إلى الأمام بالنسبة لمجموعة كمبينسكي وتعزز دورنا كواحدة من العلامات التجارية الرائدة في قطاع الفنادق الفاخرة في منطقة الشرق الأوسط. باعتبارها واحدة من اوائل شركات الفندقة الفاخرة التي دخلت سوق دولة الإمارات العربية المتحدة في أواخر تسعينيات القرن الماضي، تتمتع كمبينسكي بسمعة متميزة في مستوى الجودة والخدمة. وبعد تحقيق عام قياسي في مستوى الأداء، سنواصل تنمية محفظتنا في جميع أنحاء المنطقة خلال عام 2024 وما بعده».

وأضاف: «سيجسد هذان الفندقان الشهيران لضيوفهما إحساساً يجمع بين الفخامة العربية والأناقة الأوروبية. تتمتع كمبينسكي بحضور قوي في منطقة الشرق الأوسط لفترة تزيد على 26 عاماً، ولا تزال هذه المنطقة واحدة من أكثر المناطق الحيوية والمهمة بالنسبة لنا. مع هذا التعاون الجديد في المنطقة سنضيف عملاء جدد لمجموعتنا المميزة و نسعى لافتتاح مشاريع أخرى في المنطقة، والتي تؤكد سمعتنا كشريك موثوق به في منطقة الشرق الأوسط والعالم».

وكجزء من عملية تغيير العلامة التجارية، سيخضع كل فندق لإجراء تحسينات مخطط لها بعناية لتقديم تجارب مصممه خصيصاً وعالمية المستوى. يضمن هذا النهج استمرار الضيوف في الاستمتاع بإقامة سلسه وراقية مع تعزيز الالتزام بتقديم تجارب ضيافة مميزة مع الحفاظ على أعلى معايير الفخامة. تمهد هذه الشراكة الهامة لحقبة جديدة من الفخامة والتميز في قطاع الضيافة بدبي.

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