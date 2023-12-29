«حياة» للفنادق في دبي تؤكد التزامها بالاستدامة

المصدر: دبي - البيان

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أكدت مجموعة «حياة» للفنادق في دبي التزامها الراسخ باستدامة أعمالها، وذلك من خلال تنفيذها مجموعة متنوعة من المبادرات المؤثرة في فنادقها العشرة في الإمارة، سعياً منها إلى تعزيز المسؤولية البيئية والحفاظ على البيئة.

وكانت «حياة» قد حققت تقدماً كبيراً على صعيد تنفيذ استراتيجيتها العالمية المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، لا سيما بعد تطويرها مبادرة «وورلد أوف كير»، والتي تُعنى بإشراك أصحاب المصلحة الرئيسيين بأهم الأحداث والشؤون في المجتمعات التي تعمل فيها حياة حول العالم.

وما بين المساعي الجاهدة للحد من استخدام الأوراق والبلاستيك وتقليل هدر الطعام، تعمل فرق «حياة» في دبي باستمرار على تحسين عمليات العلامة الأم بما يتماشى مع أهدافها البيئية للعام 2030، فتركّز على قضايا تغير المناخ، والحفاظ على المياه، والنفايات والاقتصاد الدائري، واستخدام الموارد بمسؤولية، وإنشاء وجهات مزدهرة.

وقال فتحي خوجلي، المدير العام لفندق جراند حياة دبي ونائب الرئيس الإقليمي لمجموعة فنادق حياة في دبي: لطالما كرست حياة خالص جهودها في سبيل إحداث تغيير إيجابي على البيئة.

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