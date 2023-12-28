شواطئ نخيل تحصل على الاعتماد العالمي لبرنامج «العلم الأزرق»

المصدر: البيان

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أعلنت نخيل، المطور العقاري الرائد عالمياً، عن حصول ثمانية شواطئ تابعة لها في جبل علي ونخلة جميرا وجزر دبي على الاعتماد العالمي لبرنامج "العلم الأزرق".

يشير رفع العلم الأزرق على شاطئ ما إلى أنه شاطئ نظيف، ويلبي كافة متطلبات السلامة والوصول المطلوبة، وتتم إدارته بشكل مستدام، بالإضافة إلى تحقيقه مستويات ممتازة لجودة المياه. و"العلم الأزرق" هو برنامج دولي رائد لإصدار شهادات الجودة البيئية تملكه وتديره مؤسسة التعليم البيئي (FEE)، وهي مؤسسة غير حكومية وغير ربحية مقرها في الدنمارك. ويهدف هذا البرنامج التطوعي، المتاح للشواطئ والمراسي الخاصة والعامة على حد سواء، إلى ربط الجمهور بمحيطهم وتشجيعهم لمعرفة المزيد عن بيئتهم.

يُعنى برنامج "العلم الأزرق" بمتابعة الظروف البيئية للحد من تأثير النشاط البشري لمشغلي المراسي والقوارب بهدف تعزيز التنمية المستدامة لقطاع السياحة. وللحصول على هذه الشهادة، يتعين استيفاء سلسلة من المعايير البيئية والتعليمية ومعايير السلامة والوصول. وبعد الحصول على الشهادة، يتحمل الملاك/ المشغلون المسؤولية الكاملة لضمان استمرار الامتثال لجميع المعايير المطلوبة. وقد تم منح هذه الشهادة حتى الآن لأكثر من 50 شاطئاً ومرسى في 51 دولة حول العالم.

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