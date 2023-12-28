مشاركة ناجحة لـ«حياكم في أبوظبي» بسوق السفر الفاخر

المصدر: أبوظبي – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شاركت «حياكم في أبوظبي»، الهوية السياحية في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، في الدورة الـ22 من معرض سوق السفر العالمي الفاخر الذي اختتم فعالياته أخيراً في مدينة كان الفرنسية، تعزيزاً للشراكات الحالية مع أبرز الجهات العاملة في قطاع السفر والسياحة الدولي، إلى جانب بحث سبل بناء علاقات تعاون جديدة، مع استعراض الفرص والتجارب الاستثنائية في الإمارة، باعتبارها وجهة مفضلة للسياحة الفاخرة.

وضم وفد أبوظبي في المعرض 14 من الشركاء. وقال عبدالله يوسف، مدير العمليات الدولية في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي: «منحنا معرض سوق السفر العالمي الفاخر منصة مثالية لتسليط الضوء على أفضل المعالم والبرامج والجولات في أبوظبي، والتعريف بجدول فعالياتنا المستمرة على مدار العام، وكرم ضيافتنا الأصيلة.

وفي إطار التزامنا بتمكين قطاع السياحة في الإمارة، وصون مقوماتها والارتقاء بها، نمضي في تحقيق رسالتنا الرامية إلى إثراء الحياة عبر مشاركة تجاربنا الترفيهية والثقافية الملهمة مع العالم، ترسيخاً لمكانة أبوظبي بوصفها وجهة متميزة تلبي تطلعات الجميع». وحظيت المنتجعات والنوادي الشاطئية المتنوعة في جزيرة السعديات باهتمام خاص من زوار المعرض. وتحتضن أبوظبي حالياً ما يزيد على 230 فندقاً ومنتجعاً.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز