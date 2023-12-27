«العربية للطيران» تطلق رحلات يومية بين الشارقة وكابول

المصدر: الشارقة ـ البيان

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أعلنت «العربية للطيران»، أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إطلاق رحلاتها المباشرة بين مدينة الشارقة والعاصمة الأفغانية كابول.

وستربط الرحلات المباشرة الجديدة مطار الشارقة الدولي بمطار كابول الدولي يومياً، اعتباراً من 10 يناير 2024.

وقال عادل علي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران: «تعد إضافة كابول إلى شبكة وجهاتنا المتنامية من الشارقة، دليلاً على التزامنا المستمر بتزويد عملائنا داخل وخارج دولة الإمارات بخيارات جديدة للسفر الجوي، إضافة إلى استكشاف وجهات جديدة والاستفادة من خدمات القيمة المضافة التي نقدمها».

وتشغل «العربية للطيران» أسطولاً من طائرات إيرباص A320 وA321 neo-LR، والتي تعد من أحدث الطائرات ذات الممر الواحد وأكثرها مبيعاً في العالم، حيث توفر راحة إضافية مع أحد أكبر المقاعد مساحة في أي مقصورة اقتصادية. وتم تجهيز الطائرة أيضاً بخدمة «سكاي تايم»، وهي خدمة بث مجانية على متن الطائرة تتيح للمسافرين مشاهدة طيف واسع من المحتوى الترفيهي مباشرة عبر أجهزتهم الذكية.

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