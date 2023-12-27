القرية العالمية تحتفل 7 مرات برأس السنة الجديدة

المصدر: دبي- البيان

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دعت القرية العالمية، أحد أهم المنتزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، الضيوف والزوار من جميع أنحاء العالم، للانضمام لاحتفالاتها بحلول العام الجديد، حيث ستحتفل بهذه المناسبة سبع مرات خلال ليلة رأس السنة الجديدة ضمن أجواء غامرة وحافلة بالتجارب الاستثنائية.

وسيكون ضيوف القرية العالمية على موعدٍ مع سبع احتفالات مميزة بليلة رأس السنة، تزامناً مع احتفالات الصين وحتى تركيا عبر عروض مذهلة للألعاب النارية على رأس كل ساعة اعتباراً من الـ 8 مساءً وحتى الـ 1 بعد منتصف الليل.

ويمكن للضيوف استكشاف أكثر من 90 ثقافة من جميع أنحاء العالم، والاستمتاع بتجارب تسوق مميزة في أكثر من 3,500 منفذاً للتسوّق، وما يزيد على 250 منفذاً متنوعاً لتناول ألذ المأكولات، والعروض الفنية التي يقدمها فنانون من أكثر من 40 دولة، بالإضافة إلى 195 من جولات الركوب الشيّقة والألعاب والوجهات الترفيهية المتنوعة.

وتفتح القرية العالمية أبوابها في تمام الساعة 4 مساءً، ومُدِّدت ساعات العمل إلى الساعة الـ 1 بعد منتصف الليل حتى 30 ديسمبر، وحتى الساعة 2 بعد منتصف الليل يوم الأحد 31 ديسمبر 2023، بينما سيقتصر الدخول يوم الأحد 31 ديسمبر على السيدات والعائلات حصراً.

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