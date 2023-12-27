القطاع السياحي في دبي 2023.. تصدر للمؤشرات العالمية وتميز في الأداء وتسارع نحو الاستدامة

المصدر: دبي ـ لؤي عبدالله

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واصلت دبي خلال عام 2023 تصدر المشهد السياحي العالمي، ونجحت في تجاوز مستويات ما قبل الجائحة في كافة مؤشرات أداء الضيافة بالتوازي مع تسارع التوجه نحو الالتزام بمعايير السياحة المستدامة في كافة الأنشطة، والفعاليات، والمنشآت السياحية، والفندقية.

وسجل القطاع السياحي في دبي أداء استثنائياً خلال العام 2023 وحقق نقلة نوعية في النتائج والمؤشرات التي أكدت الدخول في مرحلة جديدة من النمو والازدهار، تعكس التنافسية العالية لسياحة دبي إقليمياً وعالمياً في ضوء الدعم اللامحدود والتوجيهات السديدة للقيادة الرشيدة واهتمامها بهذا القطاع الحيوي باعتباره أحد القطاعات الاستراتيجية للمستقبل.

وعزز الأداء المتميز للقطاع السياحي خلال عام 2023 من مكانة دبي في أسواقها التقليدية وكذلك تحقيق نمو قوي في المزيد من الأسواق الناشئة، حيث حافظت الإمارة على مكانتها الرائدة بصفتها إحدى أبرز وجهات السفر الآمنة، حيث سجلت نمواً ملحوظاً في عدد الزوار القادمين من أبرز أسواقها الرئيسية بدعم من نشاط الحركة الاقتصادية والتجارية، وتوسع الناقلات الوطنية، وزخم المعارض والمؤتمرات والفعاليات الكبرى.

مؤشرات عالمية

ويأتي النجاح اللافت الذي حققه القطاع السياحي في دبي خلال عام 2023، كنتيجة طبيعية للتنوع في المعالم والتجارب السياحية التي تقدمها الإمارة لتلبية تطلعات وميزانيات مختلف الزوار، وهو ما عزز من مكانتها وجعلها تتوج بلقب أفضل وجهة عالمية في جوائز اختيار المسافرين 2023 من موقع «تريب أدفايزر» أكبر منصة للسفر في العالم، وذلك للعام الثاني على التوالي، ما يعكس المكانة الرائدة لدبي كإحدى أبرز الوجهات السياحية المُفضلة في العالم، وتتنافس حالياً مع وجهات سياحية عالمية للحصول على الجائزة للعام الثالث على التوالي في التصويت المقرر إجراؤه في يناير 2024، لتكون بذلك أول مدينة في العالم تحصل على الجائزة للعام الثالث على التوالي حال فوزها بها، الأمر الذي يؤكد أن القطاع السياحي في دبي يسير بخطوات ثابتة في اتجاه تحقيق أحد الأهداف الطموحة التي حددها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ضمن أجندة دبي الاقتصادية D33 فيما يتعلق بجعل دبي واحدة من أهم 3 وجهات عالمية للزائرين في مجالات السياحة التخصصية والأعمال، كذلك تأكيد مكانتها كأفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة.

واحتلت دبي المركز الثاني عالمياً بين أهم الوجهات السياحية لعام 2023، وذلك وفقاً لمؤشر «يورو مونيتور إنترناشونال»، وذلك استناداً إلى البنية التحتية القوية والمتطورة، التي جعلت دبي لاعباً أساسياً في مشهد السفر العالمي، الذي يتسم بتنافسية عالية.

وتفوقت دبي على مدن عالمية كثيرة مثل العاصمة الإسبانية مدريد، التي حلت في المركز الثالث، والعاصمة اليابانية طوكيو التي جاءت رابعة.

كما تصدرت دبي قائمة المدن التي يرغب الأشخاص من جميع أنحاء العالم في الانتقال إليها، وذلك بناءً على نتائج استبيان نشرته شركة ريميتلي، كما صُنفت دبي كأفضل المدن عالمياً للعمل عن بعد وفقاً لمؤشر الموظفين والمديرين العاملين عن بعد لعام 2023 الصادر عن سَفِلز للاستشارات العقارية، في حين تبوأت دولة الإمارات المركز الثاني في مؤشر أكثر بلدان العالم أماناً بحسب موقع نومبيو، أكبر قاعدة بيانات مجانية في العالم للبيانات التي يسهم بها المستخدمون حول المدن والبلدان.

الزوار

واصل قطاع الفنادق في دبي والذي يعتبر جزءاً أساسياً من نمو قطاع السياحة في الإمارة أداءه القوي من خلال تحقيق نسب نمو مرتفعة في كافة فئات ومعايير الضيافة، واستقبلت دبي نحو 13.9 مليون سائح دولي خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2023، بنمو 22%، مقارنة مع 11.4 مليون سائح دولي خلال الفترة المقابلة من عام 2022.

وبزيادة 3% مقارنة مع أكتوبر 2019 ما قبل الجائحة، بحسب بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، الأمر الذي يؤكد على الأداء القوي للقطاع السياحي للإمارة، وزيادة جاذبيتها لتكون الوجهة المفضلة للعديد من الزوار من شتى أنحاء العالم.

وتعد دبي من أكثر المدن العالمية في استقطاب الزوار المتكررين، حيث شكلت نسبتهم 22 % من إجمالي عدد الزوار الدوليين، وهذه النسبة تعد ضمن الأعلى عالمياً.

وأسهمت الحملات التسويقية العالمية التي ألقت الضوء على مكونات دبي الفريدة، وما توفره من تجارب وعروض مميزة، وكذلك التعاون مع المشاهير والمفكرين والمؤثرين والشخصيات الاجتماعية المرموقة في المنطقة والعالم، في تمكين دبي من تحقيق العديد من الإنجازات والنجاحات.

الغرف الفندقية

ونجح القطاع السياحي في دبي في إضافة 28 فندقاً ومنشأة فندقية جديدة، من مختلف الفئات، خلال عام، ما رفع إجمالي عدد الفنادق والمنشآت الفندقية في الإمارة إلى نحو 818 منشأة، بنهاية أكتوبر 2023، مقارنة مع 790 فندقاً بنهاية أكتوبر 2022.

وكشفت بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أن القطاع الفندقي في المدينة، ضم 4339 غرفة فندقية جديدة، خلال عام، ليصل عدد الغرف الإجمالي إلى نحو 149076 غرفة وشقة فندقية بنهاية أكتوبر الماضي، مقارنة مع 144737 غرفة فندقية في أكتوبر 2022.

وبحسب بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة، استحوذت الغرف الفندقية الفاخرة من فئة خمس نجوم على 35 % من إجمالي حجم السوق الفندقية في دبي، مسجلة نحو 51.2 ألف غرفة فندقية، ضمن 156 منشأة فندقية، تلتها الغرف الفندقية من فئة أربع نجوم بـ28 %، مسجلة 42.3 ألف غرفة فندقية ضمن 189 منشأة. واستحوذت الفنادق المصنفة بين ثلاث نجوم ونجمة على نحو 20 % من إجمالي حجم السوق الفندقية، بسعة 29.2 ألف غرفة فندقية، ضمن 278 منشأة فندقية.

تحت الإنشاء

وأفادت شركة «Lodging Econometrics» الأمريكية، المتخصصة في قطاع الاستشارات العقارية، بأن إجمالي عدد الغرف الفندقية في مرحلة الإنشاء بدبي، وصل إلى 19 ألفاً و200 غرفة ضمن 67 منشأة، موضحة أن الإمارة تستحوذ على نحو 21% من عدد الغرف الفندقية للمشروعات قيد الإنشاء في منطقة الشرق الأوسط، ونحو 20% من حجم المنشآت قيد الإنشاء إقليمياً.

وذكرت الشركة أن عدد الغرف الفندقية قيد التخطيط والإنشاء في السوق الإماراتية وصل إلى 27 ألفاً و900 غرفة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، ضمن 106 مشروعات فندقية.

فيما كشفت خمس مجموعات فندقية كبرى في دبي، عزمها إضافة 23 فندقاً «قيد الإنشاء» إلى محفظتها التي تبلغ حالياً 151 عقاراً فندقياً في الإمارة، تنتمي إلى مختلف العلامات، بما فيها منتجعات فاخرة ومنشآت متوسطة، فضلاً عن شقق فندقية.

ووفقاً لأحدث توقعات «نايت فرانك»، فسيتم بحلول نهاية عام 2023، تشغيل ما يقرب من 154 ألف غرفة في قطاع الضيافة في دبي، ما يمثل زيادة كبيرة بـ6.4 % عن عام 2022.

معدلات إشغال

وحافظت دبي على مستوى الإشغال المرتفع لفنادقها عند معدل 76 %، مقارنة بـ74 % للفترة ذاتها من العام 2019. ويكتسب هذا الإنجاز أهمية خاصة بالنظر إلى ما سجلته دبي من نمو ملحوظ وبنسبة 13% في عدد المنشآت الفندقية، و22 % في عدد الغرف الفندقية المتوفرة مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2019.

وأشارت مؤسسة «إس تي آر»، المتخصصة في الأبحاث والاستشارات الفندقية، في تقريرها المحدث لرصد توجهات أداء الفنادق حول العالم بأن دبي حلت بالمركز الرابع عالمياً من حيث نسبة الإشغال، بعد وجهات عالمية أخرى مثل نيويورك ولندن، وبفارق ضئيل لم يتجاوز 0.01 % عن باريس التي حلت في المركز الثالث.

وأظهرت التحليلات الدقيقة لأداء دبي بأن عمليات البحث والحجوزات الخاصة بدبي خلال الربع الثالث لعام 2023 تجاوزت المستويات المسجلة قبل الجائحة العالمية، ما يؤكد على الجاذبية العالمية للمدينة، فضلاً عن تعدد الخيارات المتاحة للاستكشاف عند التخطيط لزيارة دبي.

التوطين

وتواصل دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي العمل من خلال عدد من المبادرات على تدريب وتوظيف الشباب الإماراتيين في قطاع السياحة، ومن أبرزها، مبادرة «مضياف» التي تهدف إلى جذب وتدريب وتأهيل المواطنين والمواطنات لدخول سوق العمل، إذ يساعد التوطين على تحسين تجربة الزوار، ويوفر لهم فرصة التفاعل والحوار مع المواطنين، وذلك من خلال التدريب الذي تقدمه كلية دبي للسياحة التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، إضافة إلى توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع عدد من الشركات في القطاع الخاص لاحتضان الكوادر الوطنية الشابة.

رؤية طموحة للسياحة المستدامة

واصلت دبي تعزيز مكانتها العالمية في قطاع السياحة المستدامة وفق الرؤية الطموحة للقيادة الرشيدة، وتماشياً مع أجندة دبي الاقتصادية D33، والتزام دولة الإمارات بتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، والمبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

ومن بين أحدث الإنجازات التي حققتها مسيرة الاستدامة على مستوى الإمارة، إطلاق «ختم دبي للسياحة المستدامة»، الذي يُمنح للمنشآت الفندقية التي تحقق أعلى نسبة التزام بمعايير الاستدامة الـ19 المعتمدة من قبل دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والذي يشمل الفئات الذهبية والفضية والبرونزية، حيث تضمن عملية الترشح والتقييم الالتزام بأعلى معايير الاستدامة.

وواكبت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، عام الاستدامة في دولة الإمارات ومبادرة دبي للسياحة المستدامة، بإطلاق نسخة جديدة ومحدثة من «أداة احتساب الكربون» المخصصة لقطاع الضيافة.

وتعتمد فنادق دبي الحلول المستدامة وتلتزم بالحفاظ على البيئة، تماشياً مع إرشادات مبادرة «دبي للسياحة المستدامة»، إذ تحرص العديد من الفنادق في الإمارة على الالتزام بالاستدامة وتحقيق نتائج إيجابية في قطاع الضيافة.

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