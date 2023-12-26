قطاع الطيران الإماراتي في 2023.. أداء استثنائي وريادة عالمية ووقود مستدام

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

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حقق قطاع الطيران في الإمارات أداءً قوياً خلال عام 2023، بدعم من التعافي في الحركة الجوية، إلى جانب عودة رحلات شركات الطيران الأجنبية، واستئناف شركات الطيران الوطنية لوجهاتها المتنوعة حول العالم.

واستعادت الناقلات الإماراتية بشكل كامل وجهاتها وعززت سعتها المقعدية، الأمر الذي انعكس على الربحية التي وصلت إلى مستويات قياسية خاصة بالنسبة لطيران الإمارات وفلاي دبي.

ونجحت الإمارات التي تتمتع بمكانة مميزة وثقة إقليمية ودولية عالية في قطاع الطيران المدني في الاستحواذ على المركز الأول ضمن قائمة أكبر 20 سوقاً للنقل الجوي في العالم من حيث نمو السعة المقعدية المجدولة للرحلات في مطاراتها الدولية، وتواصل الدولة جهودها لتنمية وتطوير كافة مكونات قطاع الطيران المدني الذي يساهم بنسبة أكبر من 13% بالناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني، ومن المتوقع أن تنمو هذه النسبة لتصل إلى 170% خلال العقدين المقبلين ليدعم 1.4 مليون فرصة عمل، ويساهم بمقدار 470 مليار درهم (128 مليار دولار) في اقتصاد الدولة.

وتؤكد الإحصاءات الدولية الصادرة عن «أو إيه جي»، نمو قطاع الطيران الإماراتي، بعدما قفزت السعة المقعدية المجدولة على رحلات الطيران العاملة في مطارات الإمارات خلال 2023، لتصل إلى 70.58 مليون مقعد، مقارنة مع 64 مليون مقعد خلال العام الماضي بنمو 10.15%.

وواصلت دبي ترسيخ مكانتها كمركز طيران عالمي ورائد في قطاع النقل الجوي، في ظل التقدم الكبير الذي حققته في تطوير البنية التحتية والنمو المتواصل لمطار دبي الدولي الذي يُعدّ أكثر المطارات ازدحاماً في العالم من حيث حركة مرور المسافرين الدوليين، إضافة إلى مطار دبي ورلد سنترال الذي يقع في قلب مدينة لوجيستية وتجارية ضخمة، وفي طريقه ليصبح مركزاً عالمياً للطيران في المستقبل.

مطار دبي

وبحسب بيانات «أو إيه جي» المتخصصة في بيانات الطيران، وصل حجم السعة المقعدية المجدولة في مطار دبي الدولي، على الرحلات الدولية المغادرة خلال 2023 إلى 60.44 مليون مقعد مجدول، مما يشير إلى أن المطار حافظ على تصدره قائمة أكبر المطارات الدولية من حيث السعة المقعدية المجدولة للرحلات الدولية خلال العام الجاري.

وكشفت البيانات أن حجم السعة المقعدية المجدولة على رحلات الطيران العاملة في مطارات الدولة خلال الربع الرابع من العام الجاري وصل إلى 20.88 مليون مقعد موزعة بين 7.18 ملايين مقعد في ديسمبر و6.8 ملايين مقعد في نوفمبر و6.9 ملايين مقعد في أكتوبر.

وأظهرت البيانات أن الإمارات تستحوذ على 33.1 % من إجمالي السعة المقعدية المجدولة في منطقة الشرق الأوسط كلها، مشيرة إلى أن الناقلات الجوية في المنطقة سجلت 21.67 مليون مقعد مجدول خلال ديسمبر الجاري.

توقعات

وكشفت مطارات دبي عن توقعاتها باستمرار انتعاش حركة المسافرين حتى نهاية العام لتصل إلى 86.8 مليون مسافر عبر مطار دبي الدولي، متجاوزةً بذلك أعداد المسافرين المسجلة في عام 2019. وجاءت هذه التوقعات مدفوعةً بالنمو الكبير في أعداد المسافرين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، إلى جانب الزخم الكبير المتوقع في أعداد الزوار خلال الربع الأخير من العام الحالي.

ووصل إجمالي عدد المسافرين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إلى 64.5 مليون مسافر، بزيادة قدرها 39.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، وأعلى بنسبة 1% من عام 2019.

طيران الإمارات

واختتمت «طيران الإمارات»، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، سنة أخرى بتميز ومزيد من المبادرات في مواصلة توسيع الأسطول وشبكة الخطوط والاستثمار في تحسين وتطوير منتجاتها وخدماتها، سواءً على الأرض أم في الأجواء.

وخلال مشاركتها في معرض دبي للطيران، تقدمت «طيران الإمارات» بطلبيات جديدة كبيرة لتعزيز أسطولها، بهدف دعم خطط النمو المستقبلية، وبما يتماشى مع أجندة دبي الاقتصادية، وبعد تأكيد طلبيتها الجديدة لشراء 90 طائرة «بوينغ 9-777 و8-777» و5 طائرات «بوينغ 787» بقيمة 52 مليار دولار، و15 طائرة من طراز «إيرباص A350-900» بقيمة 6 مليارات دولار، ارتفع إجمالي سجل طلبيات «طيران الإمارات» الآن إلى 310 طائرات عريضة البدن. وسوف تواصل الناقلة استلام هذه الطائرات حتى 2035.

وأعلنت «طيران الإمارات» أيضاً عن استثمار بقيمة 950 مليون دولار لبناء منشأة هندسية جديدة فائقة الحداثة في دبي ورلد سنترال مصممة خصيصاً لدعم أسطول «طيران الإمارات» ومتطلبات التشغيل حتى أربعينيات القرن الحالي، حيث سيكون المجمع الهندسي، الذي سيقام على مساحة مليون متر مربع، الأكبر والأكثر تطوراً من نوعه الذي تديره أي شركة طيران.

وخلال نوفمبر الماضي أعلنت مجموعة الإمارات عن أفضل نتائج مالية نصف سنوية في تاريخها على الإطلاق، وسجلت المجموعة في النصف الأول من السنة المالية الجارية 2023 - 2024 أرباحاً صافية بلغت 10.1 مليارات درهم بنمو 138% متجاوزة بذلك أرباحها نصف السنوية القياسية البالغة 4.2 مليارات درهم العام الماضي بنسبة 138%.

وبلغت إيرادات المجموعة في الأشهر الستة الأولى من السنة المالية 67.3 مليار درهم بنمو 20% عن إيرادات ذات المدة من السنة الماضية، التي كانت 56.3 مليار درهم. وأنهت المجموعة النصف الأول بمركز نقدي قوي، حيث بلغت أرصدتها 42.7 مليار درهم في 30 سبتمبر 2023، مقارنة مع 42.5 مليار درهم في 31 مارس 2023.

فلاي دبي

أما «فلاي دبي» فقد سجلت نتائج قياسية، حيث استمرت في تحقيق الإنجازات والاستفادة من التوسعات في شبكتها مترامية الأطراف. وسجلت الناقلة أداءً استثنائياً منذ بداية العام الجاري حيث افتتحت 22 وجهة جديدة ليرتفع إجمالي وجهات الناقلة إلى 120 وجهة في 54 دولة عبر أفريقيا وآسيا الوسطى والقوقاز ووسط وجنوب شرق أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية.

ومع تواصل استلام الطائرات الجديدة، ارتفع أسطول الناقلة إلى 84 طائرة بوينغ 737 ويتضمن: 29 طائرة «بوينغ 800-737» من الجيل الجديد، و52 طائرة «بوينغ 737 ماكس8»، و3 طائرات «بوينغ 737 ماكس9».

وخلال مشاركتها في معرض دبي للطيران أعلنت فلاي دبي وشركة بوينغ عن صفقة تلتزم فيها فلاي دبي بشراء 30 طائرة من طراز بوينغ 9-787 دريملاينر بقيمة إجمالية 11 مليار دولار في إطار سعي الشركة إلى تنويع أسطولها بتشغيل الطائرات ذات الجسم العريض.

كما كشفت فلاي دبي عن خططها لإنشاء منشأة صيانة وإصلاح وتجديد الطائرات في دبي الجنوب بقيمة إجمالية تصل إلى 190 مليون دولار ويتوقع افتتاحها في 2026.

وقود مستدام

وكشفت الإمارات خلال الشهر الجاري عن تفاصيل السياسة العامة الاسترشادية لوقود الطيران المستدام التي تم اعتمادها من مجلس الوزراء، وتتماشى مع المستهدفات الاستراتيجية لترسيخ مكانة والتزام الدولة لمواجهة تحديات التغير المناخي وتحقيق أهداف الاستدامة الوطنية وجهود الإمارات في تقليل البصمة الكربونية لقطاع الطيران.

وتعد مطارات دبي من اللاعبين الرئيسيين في قطاع الطيران في دبي من خلال جهودها في تحقيق معايير الاستدامة في صناعة الطيران، حيث حازت العديد من الجوائز بفضل مبادراتها في مجال الاستدامة، بما في ذلك «جائزة الشيخ محمد بن راشد العالمية للطيران» لفئة أفضل برنامج استدامة في الطيران. كما نفذت مطارات دبي مشاريع متنوعة تؤكد التزامها بالاستدامة عبر إطلاق العديد من المبادرات الخضراء الهادفة إلى تعزيز الاستدامة البيئية.

وأخذت «طيران الإمارات» زمام المبادرة في رسم مستقبل أكثر استدامة وتعزيز سياسة الأجواء النظيفة، حيث أعلنت الناقلة في مايو الماضي، عن تخصيص 200 مليون دولار لتمويل مشاريع البحث والتطوير التي تركز على الحد من تأثير الوقود الأحفوري في عمليات الطيران التجاري، وشغلت الناقلة، في يناير 2023 بنجاح أول رحلة تجريبية لطائرة «بوينغ 777» باستخدام وقود مستدام بنسبة 100% في أحد محركيها.

وحققت شركة «الاتحاد للطيران» إنجازاً بتشغيل أول رحلة تسجل صافي انبعاثات كربون صفرية بالتعاون مع «World Energy»، وباستخدام وقود الطيران المستدام باعتماد مبدأ «حجز الوقود واستخدامه»، مع إزالة 26 ألف جالون من وقود الطائرات المصنع من النفط.

وتدرس «فلاي دبي» استخدام وقود الطيران المستدام لتقليل بصمتها البيئية، وتعمل الناقلة على زيادة التعاون مع الحكومة لتحقيق ذلك.

دبي تجمع كبار المصنعين في قطاع الطيران

نجحت دبي خلال العام الجاري في تنظيم فعاليات الدورة الـ 18 من معرض دبي للطيران والتي تعد من ضمن أكبر الدورات في تاريخ المعرض من حيث عدد الشركات المشاركة، والصفقات المعلنة التي بلغت 100 مليار دولار (368 مليار درهم)، وشهدت فعاليات الدورة الماضية مشاركة أكثر من 1400 عارض من 148 دولة، إذ جمعت دبي كبار المصنعين والمنتجين وصناع القرار والمتخصصين في صناعات الطيران والفضاء حول العالم لاستشراف مستقبل واستدامة القطاع، حيث أكد المعرض أن صناعة الطيران في دبي تمضي بخطوات ثابتة وطموحة نحو رسم معالم مستقبل أكثر استدام.

وتتمتع الإمارات بعلاقات دولية قوية فيما يتعلق بالتعاون في مجالات النقل الجوي، حيث ارتفع عدد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجال خدمات النقل الجوي التي ترتبط بها الدولة مع العديد من دول العالم إلى 187 اتفاقية ومذكرة تعاون، وهو ما يعزز من قدرة هذا القطاع الحيوي على دعم سياسات الانفتاح الاقتصادي والتجاري للدولة، ويخلق فرصاً لنمو التبادل التجاري والسياحي بين الإمارات ومختلف دول العالم.

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