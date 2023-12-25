دناتا تفوز بجائزة أفضل مزود لخدمات الدعم الأرضي لعام 2023 للمرة الـ13

المصدر: البيان

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أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن دناتا تلعب دوراً رئيسياً في تميّز وتطوّر صناعة الطيران في دبي والإمارات العربية المتحدة عامةً. وتقديراً لالتزامها بالسلامة والاستدامة والابتكار، نالت دناتا جائزة أفضل مزود لخدمات الدعم الأرضي لعام 2023 خلال حفل توزيع جوائز أفياتور الشرق الأوسط للمرة الثالثة عشرة.

وقال سموه على حسابه في منصة إكس "تلعب دناتا دوراً رئيسياً في تميّز وتطوّر صناعة الطيران في دبي والإمارات العربية المتحدة عامةً. وتقديراً لالتزامها بالسلامة والاستدامة والابتكار، نالت دناتا جائزة أفضل مزود لخدمات الدعم الأرضي لعام 2023 خلال حفل توزيع جوائز أفياتور الشرق الأوسط للمرة الثالثة عشرة".

وأضاف سموه "ويُعدّ هذا الفوز دليلاً على قدرة فريق دناتا تقديم أفضل الخدمات باستمرار. مبارك لفريقنا الرائع هذا الإنجاز".

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